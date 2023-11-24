Bursa Büyükşehir Belediyesi, şehrin geleceğini güvence altına almak amacıyla altyapı projelerini ara vermeden sürdürüyor. Bu kapsamda, muhtemel sel ve su baskınlarının önüne geçmek amacıyla Nilüfer Çayı'nın Panayır Mahallesi'nden geçen bölümünde geniş çaplı bir temizlik çalışması başlatıldı.

Küresel ısınma ve iklim değişiklikleri nedeniyle artan ani yağışlar ve sel felaketleri, dünya genelinde ciddi sorunlara yol açarken, Bursa Büyükşehir Belediyesi bu olumsuz etkilerle baş etmek adına kent merkezinde bulunan tüm derelerde ıslah ve temizlik çalışmalarını hızlandırıyor. Güneyden kuzeye doğru uzanan derelerin ıslahıyla ilgilenen belediye, özellikle Nilüfer Çayı'nın Panayır Mahallesi'nden geçen bölümünde detaylı bir temizlik operasyonu başlattı. BUSKİ ve Devlet Su İşleri (DSİ) 1. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin iş birliğiyle gerçekleştirilen çalışma, dere tabanındaki ot, çöp ve katı atıkları temizleyerek sel riskini minimize etmeyi amaçlıyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, özellikle son yıllarda ülke genelinde sıkça yaşanan ani yağışlar ve sel felaketlerine dikkat çekerek, bu tür olayların can kayıplarına ve büyük maddi zararlara neden olduğunu vurguladı. Başkan Aktaş, bu tür olayları önlemek amacıyla sürekli altyapı yatırımları ve tedbirler aldıklarını belirterek, "Nilüfer Çayı'nın Panayır Mahallesi'nden geçen bölümünde de geniş bir temizlik çalışması yapıyoruz. BUSKİ ve DSİ 1. Bölge Müdürlüğü ekipleriyle birlikte gerçekleştirdiğimiz bu ortak operasyon, derelerin temizlenmesiyle birlikte yağışlı dönemlerde olası taşkın risklerini en aza indirmeyi hedefliyor. Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte dere temizliğinin önemi daha da artıyor. Büyük bölümü dere taşkınlarından kaynaklanan sel felaketleriyle mücadelede, derelerin ıslahı ve temizliğine büyük önem veriyoruz" şeklinde konuştu.