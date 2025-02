Bursa’nın daha yaşanabilir bir kent olması hedefiyle çalışmalar yürütüp uygun çözümler geliştiren Büyükşehir Belediyesi, ‘hızlı kahve konsepti’ ve geniş ürün yelpazesi ile öne çıkan B Kafe’lerin yeni şubesini Nilüfer ilçesine kazandırdı. Ataevler Mahallesi Magazin Outlet Alışveriş Merkezi’nde oluşturulan kafenin açılış törenine, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve eşi Seden Bozbey’in yanı sıra CHP Parti Meclis üyesi Canan Taşer, CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Ergül Halisçelik, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları, Burfaş Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Işıkyıldız, Burfaş Genel Müdürü Erhan Pınar, Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nuri Kolaylı, meclis üyeleri, siyasi partilerin temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Yıldırım'a Kent Lokantası açılıyor

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Ataevler’in son 6-7 yılda hızla gelişen bir bölge olduğunu söyledi. Yoğun yapılaşmanın getirdiği altyapı gibi sorunların da olduğunu belirten Başkan Bozbey, BUSKİ aracılığıyla çalışmaları sürdürdüklerini söyledi. Artan nüfus sebebiyle trafiğin büyük sorun getirdiğinin farkında olduğunu ifade eden Başkan Bozbey, "Bununla ilgili çalışmalarımız var. Ata Bulvarı’nda bir sıkışıklık yaşanıyor. Kavşak noktasında önemli sorunumuz var. Önümüzdeki günlerde ekiplerimiz bölgeye giderek çalışma yapacak. Sorunu büyük ölçüde azaltacağız. Bursa’nın her bölgesindeki sorunları bilen, takip eden ve bilimsel metotlarla çözme yolunda hareket eden anlayışa sahibiz. Gittiğimiz her yerde özellikle gençlerin Burfaş B Kafe ve kent lokantası talepleri olduğunu gördüm. Bizler de bu konuda hazırlıklarımızı yapıyoruz. Yenişehir’de, İznik’te ve özellikle Yıldırım’da isteniyor. Önümüzdeki bir hafta içerisinde Yıldırım ilçesi Vatan Mahallesi’nde kent lokantasını halkımızla buluşturuyoruz. Bunları yaparken hijyene ve kaliteye dikkat ediyoruz" dedi.

"Bursa’yı koruyup kollamak hepimizin sorumluluğu"

Göreve geldikleri günden bu yana Büyükşehir’in fotoğrafını çıkartmaya çalıştıklarını ifade eden Başkan Bozbey, tek bir Bursalının dahi bir kuruşluk hakkını geriye dönük bile olsa bırakmayacaklarını dile getirdi. Tüm ekibiyle birlikte geleceğe hazırlandıklarını söyleyen Başkan Bozbey, "Bizler bu taşın altına elimizi koyduk. Hep beraber kaldıracağız. 2029’a geldiğimizde Bursa’da birçok şeyin değiştiğini göreceksiniz. Sorunlar varken hizmetleri de yürütüyoruz. Bunu yaparken adaletli ve adil davranıyoruz. Hak edenlere destek oluyoruz. Bursa dünyanın en güzel kentlerinden bir tanesidir. Bursa’yı koruyup kollamak hepimizin sorumluluğudur. Burfaş B Kafe, Ataevler’e hayırlı uğurlu olsun" dedi.

CHP Parti Meclis üyesi Canan Taşer, şeffaf ve dürüst belediye başkanlarının halkçı belediyecilik anlayışıyla tüm imkanlarını seferber ederek durmadan çalıştığını ifade etti. Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan B Kafe’de gençlerin sosyalleşme ihtiyacını rahatça sağladığını anlatan Taşer, kafenin açılışında emeği geçen herkese teşekkür etti.

CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, tüm engellemelere rağmen CHP’li belediyelerin her gün yeni bir açılış yaptığını söyledi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve açılışta emeği geçen herkese teşekkür eden Yeşiltaş, sosyal ve halkçı belediyeciliğin gereklerini tüm imkansızlıklara rağmen yerine getireceklerini dile getirdi.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, tüm baskılara rağmen her zaman halkın yanında olan belediye başkanlarına teşekkür etti.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, yoksulluğun arttığı bu dönemde Nilüfer’de ve Büyükşehir Belediyesi’nde güzel işlerin yapıldığını söyledi. Burfaş B Kafe, Nilbel Kafe ve kent lokantalarıyla halkın yoksulluktan daha az etkilenmesi için çalıştıklarını anlatan Özdemir, kadınların, gençlerin, çocukların ve yoksul insanların hayatlarını kolaylaştırmak için mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, belediyeciliğin duayeni olan Mustafa Bozbey’in Nilüfer’de gösterdiği halkçı belediyecilik anlayışını bugün Büyükşehir Belediyesi ile tüm ilçelere yaydığını belirtti. Kafenin açılmasına emeği geçenleri tebrik eden Deviren, tesisin hayırlı olmasını diledi.

CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin, vatandaşın kaliteli hizmete ucuz ulaşmasını sağlayan yeni tesisin hayırlı olmasını diledi. Daha önceki dönemlerde Nilüfer’de hiç Burfaş tesisi bulunmadığını hatırlatan Şahin, Nilüfer’de daha fazla B Kafe olmasını temenni ederek emeği geçenlere teşekkür etti.

Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nuri Kolaylı, Basın Kültür Sarayı’nın yapımında büyük katkıları olan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’e teşekkür ederek B Kafe’nin Ataevler’e hayırlı olmasını diledi.

Ataevler Mahalle Muhtarı Sabiha Güneş, mahallelerine tesis kazandıran Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’e teşekkür ederek hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından Başkan Mustafa Bozbey ve beraberindekiler tarafından açılış kurdelesi kesildi. Daha sonra Başkan Mustafa Bozbey ve eşi Seden Bozbey, protokol üyeleri ile birlikte barista önlüklerini giyerek vatandaşlara kahve ikramında bulundu.

