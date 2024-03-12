B sınıfı ehliyet sahiplerine önemli bir bilgilendirme yapıldı. Belirtilen tarihe kadar 15 TL ödeme yapmaları gerekiyor. Eğer belirlenen tarihe kadar ödeme yapılmazsa adlarına 12 bin TL ceza kesilecek.

Ehliyetlerini değiştirmek isteyenler için 31 Aralık 2024 tarihi son gün olarak belirlendi. 2016 öncesi alınmış ehliyetlerin yenilenmesinin zorunlu hale getirildiği bilgisi verildi.

Bu süre içinde ehliyetleri yeniletmeyen sürücülere ciddi miktarda para cezası kesilecek.

Bu işlemi gerçekleştirmeyen sürücüler için 2025'te 12.978 TL’lik para cezası uygulanacak.

Ehliyet yenileme işlemi için sürücülerin bazı belgeleri hazırlaması gerekiyor. İşte yenileme işlemi için gerekli olan belgeler:

Kimlik kartı veya pasaport

Güncel biyometrik fotoğraf

Geçerli bir sağlık raporu

Kan grubu belgesi (Sağlık raporunda belirtilmişse gerekli değil)

Mevcut ehliyet

Adli sicil kaydı

Yenileme ücreti olarak ödenmesi gereken 15 TL (12 TL harç ve 3 TL değerli kağıt bedeli dahil)

Bu belgelerle randevu gününde ilgili kuruma başvurulduğunda, ehliyet yenileme işlemi gerçekleştirilebilecektir.