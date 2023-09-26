Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve farklı kuşakları bir araya getiren baba-çocuk kampları bu yaz 700 aileyi ağırladı. Macera Park’ın eşsiz doğasında babalar ve çocukları doğasında keyifli ve heyecan dolu hafta sonları geçirdiler.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin her yıl düzenli olarak farklı kuşakları bir araya getirdiği baba-çocuk kampları bu yaz 700 aileyi ağırladı. 8 hafta boyunca devam eden kamplarda babalar ve çocukları keyifli ve heyecan dolu hafta sonları geçirdi. Baba-çocuk kamplarının son buluşmasında Başkan Yüce ailelerle hasbihal etti, çocuklarla birlikte kamp ateşi yaktı ve gölge oyununu izledi.

Büyükşehir Belediyesi’nin aileler tarafından yoğun ilgi gören projesi baba-çocuk kampları 8 hafta boyunca toplamda 700 aile katıldı. Babalar ve çocukları Macera Park’ın eşsiz doğasında keyifli ve heyecan dolu hafta sonları geçirdiler. 8 hafta boyunca Macera Park’ta kamp çadırları kuruldu, kamp ateşleri yandı, yürüyüşler yapıldı. Çocuklar langırt, mini golf, satranç oyunlarını oynamanın yanı sıra babalarıyla birlikte halat çekme ve çuval yarışları gibi kamp oyunlarını da oynadı. Kamp sohbetlerinin, masallarıyla çocuklar şenlenirken babalarda kampta mangal yaparak doğanın tadını çıkardı.

Baba-Çocuk kamplarının son hafta etkinliğini ziyaret eden Başkan Ekrem Yüce, “Çocuklarımızı bugünün şartlarına göre değil yarının şartlarına göre yetiştirmeliyiz. Topluma yararlı bir evlat olmalarını sağlamalıyız. Önce kendimiz doğru ve örnek olacağız. Çünkü kendimizin yapmadıklarını evlatlarımızdan bekleyemeyiz. Unutmayalım ki her çocuk anne babasını model kabul eder. Nitelikli gelecek demek nitelikli toplum, güçlü devlet demektir. Devletimizin muasır medeniyetler seviyesine çıkmasını istiyorsak nitelikli evlatlar yetiştirmeliyiz. Böyle olursak ülkemizin kalkınmasına katkı sağlamış oluruz” dedi.

Başkan Yüce, “Her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz baba-çocuk kamplarımızla ilgili ailelerden yoğun talep alıyorduk. Bu nedenle bu yaz baba-çocuk kamplarımızı 8 haftalık bir takvime yaydık. Babalar ve çocuklarının birlikte doğanın içinde eğlenceli ve keyifli bir hafta sonu geçirmesi için gerçekleştirdiğimiz kamplarımıza toplamda 700 aile katıldı. Bizlerde son hafta programında kampımıza konuk olduk. Birlikte kamp ateşimizi yaktık ve gölge oyununu izledik. Bu münasebetle tüm katılan ailelere teşekkür ediyorum. Bu yoğun ilgi ve talep bizleri bu etkinliği daha da geliştirmeye teşvik ediyor. İnşallah gelecek yılda bu etkinliklerimize devam edecek ve daha çok aileyi Macera Parkı’mızın eşsiz doğasında ağırlayacağız” diye konuştu.