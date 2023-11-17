Edinilen bilgiye göre Mahmudiye mahallesi Dağyolu sokak üzerinde Deydinler Mahallesinden İnegöl istikametine seyir halinde Adnan K. yönetimindeki 16 AUR 406 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu telefon direğine çarptı. Takla atan araç tarlaya uçarak ters döndü. Yaralanan Adnan K. ile araçta bulunan İsmail K. haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Öznur Dede