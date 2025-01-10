Bursa'nın Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi'nde oturan Sönmez ailesinin bireyi olan Necmettin Sönmez (46), babası Muhittin Sönmez (75) ile evden ayrılıp Kapalı Çarşıya geldi. Burada alışveriş yaparken baba-oğul kalabalıkta birbirini kaybetti. Yaşlı adam oğlunu bulmak için uğraşsa da kendisinden bir haber alamayınca karakola koştu. İhbarda bulunan adam; kayıp oğlunu bulmak için torunu ve ailesiyle de yola koyuldu. Kendisinden haber alamayan aile sakinleri, kaybolan Necmettin Sönmez'in fotoğraflarını sokak ve caddelere asarak bulunması için seferber oldu.

“Yetkilerden yardım istiyoruz”

Necmettin Sönmez'in yeğeni Nihal Sönmez, amcasını görenlerin kendisine ulaşmasını isterken, “ Amcam 8 Ocak Çarşamba günü dedem ile yürürken kayboldu. Kendisi zihinsel engelli. Çarşıda kaybolunca dedem bulmak için uğraştı fakat ulaşamadı. Kendisini ifade edecek durumda değil." diye konuştu.

Müracaat üzerine polis ekipleri de soruşturma başlattı.