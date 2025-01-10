Sergiye AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit, Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan ile mobilyacılar katıldı.

İnegöl Kent müzesinde düzenlenen programda konuşan Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan, "Tarımla, köftemizle taçlandırılan bir şehir fakat mobilya son yıllarda hakikaten adını ulusalda ve dünyada duyurdu ve birçok 175 ülkeye ihracat yapar oldu.

Fakat bugünlere gelişimizin bir alt yapısı var , bir ustalarımızın emeği var bu sanatın bugünlere gelmesine bize temel taşı olan büyüklerimiz var biz de bu 60. yıl kutlamasında onları anma istedik hatırlamak istedik çünkü İnegöl 300.000 kişi aşağı yukarı 200.000 kişisi mobilyadan geçiniyorsa Tabi ki onlar atalarımız büyüklerimiz ustalarımız sebep olmuşlar.

1500'lü yıllardan itibaren ahşapla uğraşmaya başlamış İnegöl. Şehrimiz orman, etrafımız ormanlarla çevrili fakat 1900'lü yıllarda Mobilya yavaş yavaş hızlanmış marangozluk ve 2000'li yıllarda da fabrikalaşma başlamıştı sanayi şehri olmuşuz. Ve işte Bursa Marmara bölgesi'ne mobilya satarken dünyanın her kıtasına Mobilya satan bir duruma geldi bugünlere gelmek kolay olmadı birçok emek var.

Belki zahmeti çeken büyüklerimizdi sıkıntıyı çeken büyüklerimizdi. Biz de rahmetini yaşıyoruz ve bugünleri belki Ben isterdim ki birçok genç mobilyacımız inşallah bu sergimiz bir ay burada açık olacak gelip görsünler bu mobilya bugünlere nasıl gelmiş , nasıl emeklerle gelmiş, ne sıkıntılarla gelmiş sanayicilerimiz mobilyacılarımız bu şehrin yalnız burada Mobilya üretilmiyor. İnegöl Mobilya markası adı altında üretiliyor. İşte bu çok önemli bunu anlamak için tarihi iyi incelemek lazım 2018 yılında Mobilya tarihiyle ilgili bir kitap yazdık bu kitabımızın da birçok okullarda, üniversitelerde meslek liselerinde şu an okutulmaya başlandığını görüyorum. Bu yıl Türkiye'nin belli başlı kütüphanelerine göndereceğiz. Yani biz hem kendimizi anlatacağız Hem de biz kendimiz kendimizi bulmamız lazım, bilmemiz lazım nereden nerelere geldiğimizi anlamamız lazım ki hem ustalarımıza saygıyı hiçbir zaman unutmayalım, hem de geleceğimize daha iyi planlayalım." dedi.

BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit de tebrik etti.

İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ ise, "Geçmişten aldığımız bayrağı ileriye taşımaya çalışıyoruz. Sizlerden Allah razı olsun. Mobilya sektörünün gelişiminde büyük destekçi oldunuz" dedi.

Belediye Başkanı Alper Taban ise, "İnegöl'de Mobilyanın bu günlere gelmesinde emeği olanlara teşekkür ederim. Mobilya sektörü İnegöl'ün lokomotif sektörüdür. Bugün özgün tasarımlarımız var. Şehrimize kazandırılmış önemli markalar var. Emeği katkısı olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman da, "Mobilya sektörü bizim kıymetimiz. Bizim markalarımız İnegöl'ün bağrından çıkmış markalar dünyada bizi temsil ediyor. Bizleri onurlandırıyor. Bu serüveni başlatan, alnının terini veren nice büyüklerimiz var. Sizleri tebrik ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek açılışı yapılan sergi gezilerek incelendi.