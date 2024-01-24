Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, Babaeski ilçesine uyuşturucu madde getireceği yönünde bilgiler elde edinilen, içerisinde E.C.T., E.Ş. ve M.A. isimli kişilerin bulunduğu araç ilçe girişinde durduruldu.

Araçta ve araç içerisinde bulunan şüpheliler üzerinde yapılan aramalarda 236,49 gram metamfetamin ele geçirildi.

Olayla ilgili araçta bulunan 3 kişi gözaltına alınırken, emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıslar tutuklandı.