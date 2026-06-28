Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Karahalil beldesinde çıkan yangında bir otomobil ile ahır kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Babaeski ilçesine bağlı Kakahalil beldesi Demirkapı Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın çevredeki diğer yapılara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında bir otomobil ile ahır tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, olayda can kaybı yada yaralanma yaşanmadı.Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Olay nedeniyle mahallede kısa süreli panik yaşandı.