Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde, 2024-2026 yılları arasında uygulanacak olan yeni hayvancılık destekleme modeli hakkında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca başkanlığında yapılan toplantıda, “Hayvancılık Desteklemeleriyle İlgili 2024-2026 Yılları Arası Uygulanacak Olan Yeni Destekleme Modeli”, “2024 Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Programı” ve “Hastalıktan Ari İşletmeler” başlıkları detaylı bir şekilde ele alındı.

Sivil toplum kuruluşları temsilcileri, büyükbaş ile küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin katıldığı toplantıda konuşan Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, hayvancılık sektöründeki güncel gelişmeleri ve destekleme programlarını anlatarak, hayvan hastalıkları ile mücadele ve hayvan hareketleri kontrolü konularında yapılacak yenilikler hakkında bilgi verdi.