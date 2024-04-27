Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde seyir halinde motor kısmından yanmaya başlayan minibüs, sürücü ve çevredeki vatandaşların yardımıyla söndürüldü.

Yangın,Babaeski ilçesine bağlı Karamesutlu köyü mevki D555 kara yolu üzerinde bir minibüste çıktı. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki 39 AB 113 plakalı minibüsün motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden sürücü aracı hemen kenara çekerek yangına kendi imkanlarıyla müdahale etti. Yangını gören çevredeki vatandaşlarda, yangın tüpleri ile yangını söndürmeye çalıştı. Sürücü ve vatandaşların çabalarıyla yangın büyümeden söndürüldü.Tedbir amacıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta kontrollerde bulunarak olay yerinden ayrıldı.

Can kaybı ve yaralının olmadığı yangında araçta maddi hasar oluştu.