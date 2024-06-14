Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde zabıta ekipleri, bayram öncesi marketlerde denetim yaptı.

Zabıta ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı sebebiyle vatandaşların güvenli alışveriş yapılması için denetimlerini sıkılaştırdı. Ekipler, market raflarındaki ürünlerin gramajı, son kullanma tarihleri ve fiyat etiketlerini inceledi. Ürünlerin etiket fiyatlarını tek tek yazan ekipler, daha sonra kasa fiyatlarıyla karşılaştırdı.

Denetimlerde tespit edilen eksiklikler ve yapılması gerekenler hakkında işletmeler bilgilendirildi. Zabıta ekiplerinin ilçe merkezindeki denetimlerinin devam edeceği bildirildi.