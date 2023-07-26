Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin yoğun ilgi gören etkinliği baba çocuk kampına ikinci hafta 130 kişi katıldı. Babalar ve çocukları birlikte Yaşayarak Öğrenme Macera Parkı’nda kamp ateşini yaktı, sohbetler etti, oyunlar oynandı ve doğa yürüyüşü yaptı. Unutulmaz bir hafta sonuna ev sahipliği yapan kamplar farklı tarihlerde 6 hafta daha sürecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği ve ilgiyle takip edilen etkinliği Baba-Çocuk Kampı’nda ikinci hafta geride kaldı. İlk hafta 150 kişinin katıldığı Karaman’da bulunan Yaşayarak Öğrenme Macera Parkı’nda gerçekleştirilen baba-çocuk kampına ikinci hafta toplam 130 kişi katıldı. Kamp çadırlarının kurulduğu, ateş yakıldığı, kamp sohbetlerinin edildiği etkinlikte babalar ve çocuklar eğlenceli, aksiyon dolu anlar yaşandı.

Babalar ve çocukları, keyifli ve heyecan dolu hafta sonunu bu kampta geçirdi. Kamp ateşi ile başlayan etkinlikte çocuklar, kamp çadırı kurmayı, kamp ateşi yakmayı ve kamp kuralları gibi birçok bilgiyi uygulamalı olarak öğrendi. Kampa gelen tiyatro sanatçısı Seçkin Bayramoğlu, katılımcılara Hacivat ve Karagöz oyunuyla keyifli bir etkinlik sundu. Macera Parkın birbirinden eşsiz güzel yerlerinde babalarıyla birlikte doğa yürüyüşü yapan çocuklar tabiat hakkında bilgiler aldı.

Heyecan dolu doğa yürüyüşünün ardından kahvaltılarını yapan çocuklar ve babaları çevreyi temiz tutma bilinci için çevre temizliği yaptı. Kampın son bölümünde çocukların heyecanla beklediği parkur tırmanışı ve zipline etkinliğine yapıldı. Adrenalin dolu anların yaşandığı kampta babalar ve çocukları unutmayacakları hatıralar biriktirdi. Baba-çocuk kampı aynı noktada 6 hafta daha devam edecek.