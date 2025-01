Henüz 14 yaşındayken mobilya sektörüne giriş yapan 19 yaşındaki Hatice Kübra Topaktaş ilginç hikayesi ile ülkede ki herkesin dikkatini ve sempatisini kazandı.

İşçi bulma sorunu yaşayan mobilya imalathanesine yardım için gitmeye başlayan genç kız, kısa sürede babasının sağ kolu oldu. Atölyede 5 yıldır dolap, masa ve birçok ahşap ürün üretiyor.

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde mobilya atölyesi bulunan Fahri Topaktaş, boş zamanlarında işyerine gelip yardım eden kızına 5 yıl boyunca işin tüm inceliklerini öğretti.

Kısa sürede ağaçları tanıyan, çizim ve ölçümlere hakim olan genç usta, makineleri kullanmayı da öğrendi.

5 yılın sonunda en az babası kadar işe hakim olan 19 yaşında ki mobilya ustası Hatice Kübra Topaktaş, gelen müşterilerin taleplerine göre sipariş alabilir duruma geldi.

“BU İŞ BENİM HOŞUMA GİDİYOR”

Neden mobilyacı olduğuna yönelik İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulunan genç usta Topaktaş, "Bu işe girmeme 5 yıl önce babam vesile oldu. Severek yaptığım için, bu sektörde çalışmaya devam ettim. Herkes mobilya işinin erkek işi olduğunu düşünüyor. Ben bu işin herkesin yapabileceğini gösterdim. Halen beni makine başında görenler garipsiyor fakat bu iş benim hoşuma gidiyor. Garipsenmek güzel ve merak uyandırıcı. Bu sektörde ilerlemek istiyorum" ifadesini kullandı.

BABA: “KIZIM ARTIK BİR MESLEĞİ VAR”

Baba Fahri Topaktaş ise kızıyla gurur duyduğunu ve varlığının kendisine güç kattığını söyleyerek, “ Sektörümüz biraz tozlu. Bu nedenle yetiştirecek eleman noktasında 5 yıl önce çok zorluklar yaşadım. Kimse bu işe yanaşmayınca kızıma ön ayak oldum. 5 yıldır benimle çalışıyor. Her baba gibi bende kızımın her işte çok iyi olmasını istiyorum. Bu durumu müşterilerimiz hatta arkadaşlarımız önceden yadırgıyorlardı. “Kızın yanında çalışabilir mi?” diye soruyorlardı. Bende o’nlara “çalışacak, öğrenecek, başaracak. Çünkü hayat müşterek. Ve sonunda da başardı da, en azından şimdi elinde bir mesleği var. Bu işin ve kızımın geleceği çok parlak. Şimdi her şey makineleşiyor ama sonuçta bunu insan takacak, insan yapacak”" ifadesini kullandı.