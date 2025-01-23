

Olay dün saat 23.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Yeniceköy mahallesinde faaliyet gösteren bir kafede meydana geldi. Sohbet sırasında iddiaya göre taşkınlık yapan Serhat K.(19)'yı yanındaki arkadaşı Murat M.(20) uyardı. Bu duruma sinirlenen Serhat K. İle Murat M. arasında tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada Murat M.(20) elindeki bıçakla Serhat K.(19)'yı karnından yaraladı. Şüpheli Murat M.(20) ve diğer arkadaşı Serhat Alkan(21), 16 NLM 32 plakalı otomobil ile olay yerinden hızla uzaklaştı. Bıçakla yaralanan genç, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Yeniceköy mahallesi Bursa caddesi üzerinden İnegöl'e seyir halinde olan Sürücü Murat M. Yönetimindeki 16 NLM 32 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki soğuk hava deposunun duvarına çarpıp kantar kısmında durdu. Kaza sonucu sürücü ile araçtaki Serhat Alkan yaralandı. Kaza yerine 112 ve Jandarma komutanlığı ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar sağlık ekiplerince kurtarıldı. Yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Ağır yaralanan araçtaki yolcu Serhat Alkan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gencin cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Bıçakla yaralanan Serhat K. İse ameliyata alındı. Şüpheli Murat M. Jandarma komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

BEN YAPMADIM

Şüpheli Murat M.(20), İfadesinde, "Ben kimseyi bıçaklamadım. Arkadaşımı alıp İnegöl'e gidiyordum. Araç kaydı ve duvara çarptı. Araçtaki arkadaşımın öldüğünü sonradan öğrendim. Çok üzgünüm" dediği öğrenildi. Şüpheli sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi.