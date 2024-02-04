MALZEME LİSTESİ: 3 yumurta 1 su b toz şeker 3 çorba k. badem 1 pk. kabartma tozu 1 pk. vanilya yarım çay b. su 3 çorba k. un KREMASI İÇİN: 2 su b. süt 1 çay b. toz şeker 2 çorba k. un 1 çorba k. nişasta 1 pk. vanilya 2 çorba k. köpürtülmüş şanti ÜZERİ İÇİN: çilek köpürtülmüş şanti sütlü çikolata HAZIRLANIŞI: Keki için, yumurtaları karıştırma kabına kırıyoruz. Toz şekeri döküyoruz ve mikserle iyice köpürene kadar çırpıyoruz. Köpürünce suyunu döküyoruz ve çırpıyoruz. Toz bademi, unu, vanilya ve kabartma tozunu koyarak, mikserle çırpmaya devam ediyoruz. Pasta çemberinin altını yağlı kağıtla kapatıyoruz. Yağlı kağıda da biraz sıvıyağ sürüyoruz. İçine kek karışımını döküyoruz ve önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişiriyoruz. Kreması için, sütü tencereye döküyoruz. Toz şekeri, unu, nişastayı ve vanilyayı ilave ediyoruz. Çırpma teliyle karıştırarak pişiriyoruz. Kıvamı koyulaşıp kaynamaya başlayınca altını kapatıyoruz. Kremamız soğuyunca içine krem şantiyi koyup mikserle karıştırıyoruz. Pasta kekimiz de pişince soğumaya bırakıyoruz. Soğuyunca da enlemesine ortadan 3 parçaya kesiyoruz. Pasta çemberini servis tabağına koyuyoruz. İlk kat keki koyuyoruz. Üzerine kremanın yarısını döküyoruz. 2. kat keki üzerine kapatıyoruz. Kalan kremayı üstüne döküyoruz. Üzerine de 3. kat keki koyup kapatıyoruz. Sade kremşantiyle üzerini kaplıyoruz. Çilekleri ortadan ikiye kesiyoruz ve pastamızın üzerini çileklerle süslüyoruz. Çikolatayı buhar üzerinde bir kasede eritiyoruz. Yağlı kağıttan külah yapıyoruz ve içine erimiş çikolatayı dolduruyoruz. Pastanın üzerine çikolata sıkıyoruz. Pastamızı birkaç saat buzdolabında dinlendirdikten sonra çemberini çıkarıyoruz ve servis ediyoruz.

Kaynak: Haber merkezi