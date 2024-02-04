MALZEME LİSTESİ:

1 demet semizotu

1 kıvırcık

Yarım mor lahana

1 çay bardağı badem

1 tutam taze nane

1 limon zeytinyağı

HAZIRLANIŞI: Bademleri uzunlamasına ikiye kesiyoruz. Fırın tepsisine koyuyoruz ve önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kızarana kadar pişiriyoruz. Semizotunu, kıvırcığı ve taze naneyi doğruyoruz. Servis tabağına yayıyoruz. Üzerine zeytinyağını döküyoruz. Mor lahanayı rendeliyoruz. Yeşilliklerin üzerine tam ortaya rendelenmiş mor lahanayı koyuyoruz. Üzerine zeytinyağı döküyoruz, limon suyunu sıkıyoruz. Son olarak üzerine kavrulmuş bademleri serperek servis ediyoruz.