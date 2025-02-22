Bu düzenlemenin yaklaşık 1 milyon esnaf ve tüccarı etkileyeceği belirtiliyor.

Yeni düzenleme yasalaştığında, 8 Eylül 1999’dan önce sigortalı olan Bağ-Kur’lular da 7.200 prim günü ile emekli olabilecek. Bu gelişme, özellikle Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) kapsamında yer alan Bağ-Kur sigortalıları için önemli bir avantaj sağlayacak.

SSK ve Bağ-Kur Arasındaki Farklılık Gideriliyor

Bugüne kadar SSK sigortalıları 7.200 prim günüyle emekliliğe hak kazanırken, Bağ-Kur’lular için bu süre 9.000 gün olarak uygulanıyordu. Bu durum, Bağ-Kur sigortalıları açısından büyük bir mağduriyet yaratıyordu. Ancak yapılan değişiklikle birlikte SSK ve Bağ-Kur arasındaki bu fark giderilecek ve her iki sigorta kolu da aynı prim gün şartıyla emekliliğe hak kazanacak. Bu düzenleme, sosyal güvenlik sisteminde adaletin sağlanması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

EYT’liler İçin Umut Işığı

Yeni yasanın 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olmuş Bağ-Kur’luları da kapsaması halinde, EYT mağduru olanlar da 7.200 prim günüyle emeklilik hakkına sahip olacak. Yıllardır emekliliği bekleyen binlerce kişi için bu düzenleme, erken emeklilik fırsatı anlamına geliyor.

Yeni düzenleme sayesinde Bağ-Kur sigortalılarının emeklilik süreci daha kolay hale gelecek. Prim gün sayısının 7.200’e indirilmesi, özellikle yıllardır çalışan ancak prim gününü tamamlamakta zorlanan esnafa önemli bir avantaj sunacak. Aynı zamanda bu değişiklik, emeklilik yaşını da düşüreceği için sigortalılar daha erken emekli olma şansı yakalayacak.

Bağ-Kur sistemindeki bu reform, küçük esnaf ve serbest meslek sahipleri açısından büyük bir önem taşıyor. Daha önce 9.000 prim günü şartı nedeniyle emekliliğe hak kazanmakta güçlük çeken Bağ-Kur’lular, yeni düzenleme ile SSK’lılarla aynı koşullara sahip olacak. Böylece sosyal güvenlik sisteminde uzun süredir devam eden prim gün farkı ortadan kalkarak daha adil bir yapı oluşturulmuş olacak.

Prim gün sayısının düşürülmesi, özellikle emeklilik hayali kuran ancak yüksek prim yükü nedeniyle bunu ertelemek zorunda kalan kişiler için büyük bir fırsat sunuyor. Yıllardır biriken mağduriyetler giderilirken, sigortalılar daha erken emekli olabilme imkanına kavuşacak.