Bağcılar Matbaacılar Sitesi’nde bulunan bir iş yerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, çevre ilçelerden sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi ile kontrol altında alındı.

Edinilen bilgilere göre, Bağcılar Matbaacılar Sitesi D Blok’ta bulunan 3 katlı bir iş yerinde saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. İş yerinin deposunda bulunan ambalaj malzemeleri ve matbaacılıkta kullanılan kimyasalların tutuşmasıyla yangın kısa sürede büyüdü. Olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının bitişikteki iş yerlerine sıçramasını engellemek için çaba sarf eden itfaiye erleri, zaman zaman zor anlar yaşadı. Yangın sırasında yaşanan ufak patlamalarda 1 itfaiye eri hafif şekilde yaralandı. Yaralı itfaiyeci ambulansla hastaneye sevk edildi.

Yangın itfaiyenin çalışmasıyla kontrol altına alındı.