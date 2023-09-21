Tiroid kanseri, adından da anlaşılacağı üzere tiroid bezlerinde ortaya çıkan bir kanser türüdür. Toplumda sıkça rastlanan endokrin kanserlerinden biri olan bu kanser türü, tedavi konusunda da en kolay ve çabuk olumlu sonuç alınan kanser türlerinden biri olarak bilinir. Söz konusu kanser türünün en kötü huylarından biri, vücutta çok sinsice yayılması ve en ufak bir belirti dahi vermemesidir.

Tesadüfen fark edilmemesi durumunda herhangi bir belirti ile anlaşılmayan bu hastalık, erken tedavi sonucunda çok daha net bir şekilde olumlu yönde etki gösterir. Tedaviye ne kadar erken başlanırsa, hastalığın etkisinin de aynı ölçüde az olduğu görülür. Genel kanser türleri arasında tiroid kanseri en az görülen kanser türlerinden biridir. Endokrin kanserleri arasında da ikinci sırada yer alır.

Çevresel faktörler, beslenme alışkanlıkları, sürekli radyasyona maruz kalma ve genetik yatkınlık gibi durumlar nedeniyle bu kanser türünün ortaya çıktığı bilinir. Özellikle genetik yatkınlık, hastalığın en temel nedenlerinden biri olarak bilinir. Tiroid bezlerinde çoğalmaya başlayan kanser hücreleri, vücudun hormonel dengesine olumsuz anlamda etki eder. Ayrıca vücut, metabolizmik olarak da bir bozulma yaşar. Bunun nedeni ise vücudun metabolik dengesinin tiroid bezleri tarafından yönetilmesidir.

Tiroid Kanseri Belirtileri

Tiroid kanseri belirtileri konusunda aslında pek belirti olmadığı söylenebilir. Hastalık genel olarak guatr hastalarının genel durumunun takip edilmesiyle veya farklı bir hastalık için uygulanan tetkikler sonucunda fark edilir.

Kızarma, ishal, yorgunluk, yutkunma güçlüğü ve ses kısıklığı, bu hastalığın en sık belirtileri olarak bilinir. Bunun yanı sıra boyun bölgesinde elle fark edilen veya dışarıdan görülen kitle de bu hastalığın belirtileri olarak değerlendirilebilir. Hastalığın bunun dışında sıkça uyuma gibi nadir görülen belirtileri de olabilir. Bu gibi durumlarda en yakın sağlık kurumuna başvurup, gerekli testleri mutlaka yapmak gerekir.

Tiroid Tedavisi

Tiroid kanseri tedavisi konusunda uygulanan en etkili yöntem, cerrahi tedavi yöntemidir. Bazı hastalarda ilk etapta ilaç tedavisi uygulanabilir ancak bu tedavi yöntemi pek olumlu yönde sonuç vermeyebilir. Bu yüzden cerrahi tedavi yöntemi tercih edilir ve tiroid bezlerinin komple alınması söz konusu olabilir.

Bazı cerrahlar tiroid bezlerinin tamamının değil de bir kısmının alınmasını tercih ederler. Bu durum da tercih edilebilir ancak hastalığın tekrar nüksetmesi durumu söz konusu olabilir. Hastalığın tekrar nüksetmesinin tamamıyla önüne geçilebilmesi adına direkt olarak tiroidlerin tamamının alınması gerekir. Ameliyat sonrasında ise hastanın durumuna göre hastaya radyoaktif tedavi uygulanabilir.