İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, et, tavuk, süt ürünleri gibi yüksek riskli hayvansal gıdaların satış ve toplu tüketim yerlerine yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Bugün ekipler Bağcılar’da denetim yaptı. İlçedeki restoran ve marketler tek tek gezildi. Ürünler ve restoranın mutfakları kontrol edildi. Bir restoran hijyenik çıkmayınca sahibi kendini nasıl savunacağını bilemedi. Uygunsuzluk tespit edilen yerlere idari para cezası uygulandı.

Öte yandan, İstanbul’da bugüne kadar, 198 bin 560 işletmeye resmi kontrol yapıldı. Uygunsuzluk tespit edilen 8 bin 199 işletmeye 506 milyon 457 bin 754 TL para cezası uygulandığı öğrenildi. 80 işletme hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.