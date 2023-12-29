Bağımlı kişilik bozukluğu, yalnız kalamama ile karakterize endişe duygularıyla tanımlanan bir kişilik bozukluğudur. Bağımlı kişilik bozukluğuna sahip kişiler, başkalarının yanında olmadıklarında anksiyete belirtileri gösterebilirler. Rahatlık, güven, tavsiye ve destek için diğer insanlara ihtiyaç duyarlar.

Bu rahatsızlığa sahip olmadan da benzer hislere sahip olmak mümkündür, ancak aradaki fark, bağımlı kişilik bozukluğuna sahip kişilerin günlük işlevlerini yerine getirmek için başkalarının güvencesine ihtiyaç duyuyor olmasıdır. Makalemizde bu rahatsızlığın belirtilerini, tedavi yöntemlerini ve yapabileceklerinizi ele alacağız.

Bağımlı Kişilik Bozukluğunun Nedenleri ve Semptomları

Bir durumun kişilik bozukluğu olarak sınıflandırılması için aşağıdaki kümelerden birini gösteriyor olması gerekir.

A Kümesi: garip veya eksantrik davranışlar

garip veya eksantrik davranışlar Küme B: duygusal veya düzensiz davranışlar

duygusal veya düzensiz davranışlar Küme C: endişeli, gergin davranışlar

Bağımlı kişilik bozukluğu C kümesine aittir ve belirtileri şunları içerir:

itaatkar davranmak

herhangi bir konuda karar vermek için arkadaşlara veya aileye güvenmek

güvenceye ihtiyaç duymak

onaylanmadığı takdirde kolayca incinmek

yalnızken stresli ve gergin hissetmek

herhangi bir konuda reddedilmekten korkmak

eleştiriye aşırı duyarlı olmak

yalnız kalamamak

saf olma eğiliminde olmak

terk edilmekten korkmak

Bağımlı kişilik bozukluğuna sahip kişiler sürekli güvence isteyebilir. İnsanlarla olan ilişkileri ve arkadaşlıkları koptuğunda yıkılabilirler.

Bu rahatsızlığa sahip kişiler yalnız kaldıklarında şunları yaşayabilirler:

öfke, sinir

kaygı

panik ataklar

korku

umutsuzluk

Bu semptomlardan bazıları anksiyete bozukluğu olan kişiler için de aynıdır. Ek olarak depresyon gibi tıbbi rahatsızlıkları olan kişiler de bu semptomlardan bazılarını yaşayabilir. Yukarıdaki semptomlardan herhangi biriyle karşılaşırsanız, teşhis koyma amacıyla bir uzman doktorla görüşme talebinde bulunun.

İnsanların bağımlı kişilik bozukluğuna sahip olmasına neyin sebep olduğu henüz bilinmemektedir. Bununla birlikte, uzmanlar hem biyolojik hem de gelişimsel faktörlerin etkili olabileceğinden bahseder.

Risk Faktörleri Nelerdir?

Bu bozukluğun gelişmesine katkıda bulunabilecek bazı risk faktörleri şunları içerir:

geçmişte sıkça ihmal edilmiş olmak

küçüklüğünde istismara uğramak

uzun vadeli, çıkarcı (karşı taraftan) bir ilişki içinde olmak

aşırı korumacı veya otoriter ebeveynlere sahip olmak

ailede anksiyete bozukluğu geçmişi olan

Nasıl Teşhis Edilir?

Doktorunuz, özellikle anksiyete olmak üzere semptomların kaynağının fiziksel olup olmadığını anlamak adına bazı testler yapacaktır. Bu, hormon dengesizliklerini kontrol etmek için yapılan kan testi şeklinde olabilir. Eğer yapılan testler sonuçsuz kalırsa, doktorunuz sizi büyük olasılıkla bir ruh sağlığı uzmanına sevk edecektir .

Bir psikiyatrist veya psikolog bağımlı kişilik bozukluğunu kolayca tanı koyacaktır. Tanı kriterlerini uygulama sırasında semptomlarınızı, geçmişinizi ve zihinsel durumunuzu dikkate alırlar.

Teşhis, belirtilerinizin ayrıntılı bir geçmişi ile başlar. Bunun için doktorunuz, yaşadığınız sorunları ne kadar süredir deneyimlediğinizi ve nasıl ortaya ortaya çıkış sebeplerini anlatmanızı isteyebilir. Doktorunuz ayrıca çocukluğunuz ve şu anki yaşamınız hakkında çeşitli sorular sorabilir.

Nasıl Tedavi Edilir?

Tedavi semptomları hafifletmeye odaklanır ve psikoterapi genellikle ilk tedavi yöntemi olarak uygulanır. Terapi, durumunuzu daha iyi anlamanıza yardımcı olabilirken, ayrıca size başkalarıyla sağlıklı ilişkiler kurmanın ve özgüveninizi geliştirmenin yeni yollarını da öğretebilir.

Psikoterapi genellikle kısa süreli olarak uygulanır. Uzun süreli terapi, sizi terapistinize bağımlı olma riskiyle karşı karşıya bırakabilir.

Tedaviye ek olarak doktorunuz, bazı kitapları okumanıza ve destek forumlarına katılmanızı önerebilir.

İlaçlar anksiyete ve depresyondan kaynaklanan belirtileri hafifletmeye yardımcı olabilir, ancak genellikle son çare olarak kullanılır. Terapistiniz veya doktorunuz, aşırı anksiyeteden kaynaklanan panik atakları tedavi etmek için size bir ilaç verebilir. Bazı anksiyete ve depresyon ilaçları alışkanlığa sebep olabilir, bu nedenle herhangi bir bağımlılığı önlemek için bunları alırken düzenli olarak doktorunuzu görmeniz gerekebilir.

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Potansiyel Komplikasyonlar

Tedavi edilmediği takdirde bazı ruh sağlığı bozukluklarına davetiye çıkarabilir, bunlar aşağıdaki gibidir:

panik bozukluğu, içe kapanıklık

obsesif kompulsif kişilik bozukluğu

depresyon

madde bağımlılığı

fobiler

Erken tedavi, bu komplikasyonların çoğunun gelişmesini engelleyecektir. Bu rahatsızlığın kesin nedeni bilinmemektedir, bu da durumun gelişmesini önlemeyi zorlaştırır. Bununla birlikte, semptomları erken tanımak ve tedavi etmek, durumun kötüleşmesini önleyebilir.

Bağımlı kişilik bozukluğuna sahip insanlar genellikle tedavi ile tamamen iyileşir. Durumla ilişkili semptomların çoğu, tedavi devam ettikçe azalacaktır.

Bu rahatsızlık zihinsel olarak ezici olabilir. Diğer kişilik bozukluklarında olduğu gibi, birçok insan semptomları için yardım aramaktan çekinebilir. Bu da uzun vadede yaşam kalitesini etkileyebilir ve anksiyete, depresyon gibi rahatsızlıklar için uzun vadeli riskleri artırabilir.

Yakınlarınızdan birinin bağımlı kişilik bozukluğu olabileceğinden şüpheleniyorsanız, durumu kötüleşmeden önce tedaviye başvurması konusunda teşvik etmek önemlidir.