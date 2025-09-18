İmrahor Caddesi’nde hizmet veren merkezde gıda, temizlik malzemeleri, bebek bakım ürünleri ve kıyafet gibi temel ihtiyaçlar, puan kartı sistemi üzerinden vatandaşlara ulaştırılıyor. Bu sistem sayesinde ihtiyaç sahipleri kendi önceliklerine göre ürün seçme imkanı buluyor. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, merkezin toplumsal dayanışmaya katkı sağladığını belirterek, "Elden Gönüle Sosyal Yardım Merkezimizde vatandaşlarımız ihtiyaç duydukları ürünleri kendileri seçebiliyor. Puan kartı sistemiyle hem aile bütçelerine destek oluyoruz hem de yardımların adil ve şeffaf şekilde ulaşmasını sağlıyoruz. Belediyemizin önceliği desteğe ihtiyaç duyan her komşumuzun hayatını kolaylaştırmak ve yanında olmaktır" dedi.

Merkezden faydalanmak isteyen vatandaşlar, Kâğıthane Belediyesi Çağrı Merkezi veya Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü üzerinden başvuruda bulunabiliyor. Başvurular, ailedeki birey sayısı ile çocuk ve yaşlıların durumu dikkate alınarak değerlendiriliyor. Uygun görülen ailelere puan kartı verilerek, merkezden ücretsiz alışveriş yapmaları sağlanıyor.