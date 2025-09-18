Etkinlik, BUÜ Ar-Ge Koordinatörü Prof. Dr. Esra Karaca ve İİBF İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aylin Poroy Arsoy’un açılış konuşmalarıyla başladı. Programa dair bilgi veren Prof. Dr. Poroy, "REMODEL projesi üniversitemizin ilk Horizon Europe koordinatörlüğü ve bizim gözbebeğimizdir. Şu ana kadar başarılı sonuçlara ulaştık ve hiçbir problem yaşamadık" dedi. Ar-Ge Koordinatörü Prof. Dr. Esra Karaca da proje ekibinin üniversiteye dış kaynaklardan yüksek bütçeler kazandırdığını belirterek, bu katkılarından dolayı kendilerine teşekkür etti.

Sektörün başarılı isimleri deneyimlerini paylaştı

Program, Prof. Dr. Yücel Sayılar’ınmoderatörlüğünü yaptığı panelle devam etti. Sosyal sorumluluk projesi "Yemek ve Ötesi"nin kurucusu Onur Özkul, Giritli Balık Restoranı’nın sahibi Adnan Nar ve Ceylan Fırın’ın sahibi Mehmet Ceylan, sektördeki başarı hikayelerini katılımcılarla paylaştı.

Etkinliğin devamında Prof. Dr. Yasemin Şahan, Prof. Dr. Çağatan Taşkın, Prof. Dr. Ahmet Türel, Prof. Dr. Aslı Türel, Doç. Dr. Onur Öztürk, Doç. Dr. Mehlika Saraç ve Dr. Alp Aytaç da iş modeli geliştirme, marka yönetimi ve maliyet kontrolü gibi konularda bilgilerini aktardı. Sunumların ardından, Prof. Dr. Yakup Selvi’nin moderatörlüğünde soru cevap bölümü düzenlendi.

Uluslararası projeler odak noktası oldu

Programın ikinci gününde ise AB projeleri masaya yatırıldı. Prof. Dr. Aylin Poroy Arsoy, HorizonEurope’un yeni taslak programı hakkında bilgi vererek proje teklifi hazırlama süreçlerini anlattı. Etkinliğe katılan CiaranO’Hannrachin, Juanita Blue, OrlaCasey, ViktoriaSaas, AntonellaFresa gibi uluslararası konuşmacılar, fonlanmış projelerden örnekler sunarak katılımcıları aydınlattı.

Katılımcıların kendi proje fikirlerini tartışabilecekleri serbest bir oturumun gerçekleştirildiği program, birebir danışmanlık görüşmeleriyle sona erdi.