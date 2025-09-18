Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iş birliğinde başlatılan Kentsel Dönüşüm Projesi’nde önemli bir aşamaya geçildi. Şehrin en kapsamlı, büyük kentsel dönüşüm adımını Yusuf Alemdar başkanlığında atan Büyükşehir, pilot bölge olarak seçtiği Tığcılar’da uzlaşma görüşmelerine başladı. Bölge halkı dönüşüm için yürütülen çalışmadan memnun olduğunu ifade ederek görüşmelere daha ilk günden yoğun ilgi gösterdi. SMS ile bilgilendirilen 28 kişi, ilk güne randevu oluşturdu ve birçoğu da çalışmaya desteğini ifade etti. Sakarya Ticaret Merkezi Kentsel Dönüşüm Uzlaşma Ofisi’ne gelen hak sahipleri, yıkılmaya yüz tutan bir mahallede enkaz altında kalmaktansa evlatlarına güçlü, güvenli ve modern bir yaşam alanı bırakmak istediklerini vurguladı. Deprem kuşağında olan Sakarya’da her gece korkuyla uyumak istemediklerini kaydeden Tığcılar sakinleri, dönüşüm için Başkan Alemdar’ı desteklediklerini söyledi.

"Kentsel dönüşüm konusunda adım atılması mutluluk verici"

Hak sahibi Muhammet Ali Yener, "Kentsel dönüşüm konusunda bir an önce olmasından yanayız. Çünkü bilhassa kentsel dönüşüme alınan bölgeler 40-50 yıl öncesinden yapılmış binalar. 40 yıl öncesinden yapılmış olmasına binaen birçoğunun ömrü bitmiş. Yusuf Başkanımızı uzun yıllardır tanıyoruz. Hizmetlerinden de memnunuz. Bilhassa kentsel dönüşüm konusunda da adım atması bizim için mutluluk verici" dedi.

"Bir deprem olsa kaçacak yerimiz yok"

Hak sahibi Resul Kıran, "Tığcılar Mahallesinde 1. katta oturuyorum. Bizim dairemiz 5 katlı. Kentsel dönüşüm inşallah hayırlı olur, güzel olur. Mahallemizde gezmeye korkuyoruz. Deprem olsa bina altında kalırız ve inanın kaçmaya yer de yok. İnşallah dönüşüm olur ve evimizde korkusuzca otururuz" diye konuştu. Esma Kıran ise, "Bence kentsel dönüşüm çok iyi. Yusuf başkanımız çok iyi bir noktaya değindi. Yani inşallah hakkımızda hayırlısı olur. Kendilerine çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Çocuklarıma yıkılacak bir ev bırakmak istemiyorum"

Hak sahibi Ferihan Özkırım, "Kentsel dönüşüm tamamlandığında çok güzel bir şey olacak. Ben 4. katta oturuyorum. Bina 5 katlı ve ağır hasarlı. Çocuklarıma yıkılacak bir ev bırakmak istemiyorum. Bütün iyi dualarım Yusuf Başkanla, çünkü o hayırlı duadan biz de nasipleneceğiz. İnşallah hayırlı olur" ifadelerini kullandı.

Ayrıntılı bilgi, 30 dakika görüşme ve hak önceliği

Büyükşehir ve bakanlık yetkilileri, proje ve sözleşmeye dair ayrıntılı bilgiler sunuyor. Her bir hak sahibiyle minimum 30 dakika görüşme yapılıyor. Vatandaşın hakkını önceleyen, büyük hassasiyetle yürütülen uzlaşmadan olumlu sonuç çıkması halinde hak sahibinden imza alınıyor.