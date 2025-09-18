Yeni gençlik hareketi, birlik ve beraberliği ön plana çıkararak şehrin geleceğine yön vermeyi hedefliyor.

Hedef Gençleri Aynı Çatı Altında Buluşturmak

MYM Gençlik Hareketinin hedefi İnegöl’deki tüm gençleri aynı çatı altında buluşturmak. Seçkin Çayıklı, bu birlikteliğin sadece gençler arasında değil, aynı zamanda şehir için de önemli kazanımlar sağlayacağını ifade etti.

Gençler Söz Sahibi Olacak

Kurulacak gençlik yapılanmasının en önemli hedeflerinden biri, gençlerin fikirlerini ön plana çıkarmak. Bu sayede, İnegöl’ün geleceğinde gençlerin sesi daha gür çıkacak. Özellikle kırsal kesimde yaşayan gençlerle yaşlıları bir araya getirerek kuşaklar arasında köprü kurulması amaçlanıyor.

“Özlenen Nesli Tekrar İnşa Edeceğiz”

Gençlik buluşmalarında konuşan Seçkin Çayıklı, hareketin amacını şu sözlerle özetledi:

“Birlik ve beraberliğe önem vererek özlenen günleri, özlenen nesli tekrardan inşa etmek için yola çıktık. Önce İnegöl diyerek hızlı bir yapılanma başlattık. Neden bu davada çalışmamız gerektiğini genç kardeşlerimize anlatıyoruz. Dinleyen herkes ‘Ben de varım’ diyerek aramıza katılıyor.”

Dayanışma ve Destek Ön Planda

Yeni gençlik yapılanması sadece sosyal faaliyetlerle sınırlı kalmayacak. Amaç; mutluluklarda ve acılarda gençlerin birbirine destek olduğu, kimsenin kendini yalnız hissetmediği bir teşkilat oluşturmak. Çayıklı, çok kısa sürede önemli projelere imza atacaklarını, İnegöl’ün tüm sorunlarına çözüm arayışında gençlerin de var gücüyle mücadele edeceğini vurguladı.

Sonuç: İnegöl’de Gençlik İçin Yeni Bir Dönem Başlıyor

MYM Federasyonu Gençlik Kolları çatısı altında şekillenen bu yapılanma, İnegöl’de gençlerin sesini duyuracağı, birlik ve beraberliğin güçleneceği yeni bir dönem başlatıyor. Gençlerin enerjisi ve fikirleriyle desteklenen bu hareketin, şehrin geleceğinde kalıcı bir iz bırakması bekleniyor.