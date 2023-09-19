Bağışıklık Sistemini Güçlendirecek İçecekler

Bağışıklı sistemini güçlendirecek içecekler konusunda aklınıza ilk olarak meyve suları gelebilir. C vitamini içeren tüm meyve suları bağışıklık sisteminizi güçlendirir ancak sadece meyve suyu olarak düşünmemek gerekir. Bitki çayları ve çorbalar da vücut direncini güçlendiren önemli içeceklerdir. Peki, hangi tür içecekleri tercih etmek gerekir?

Bağışıklık Sitemini Güçlendiren İçecekler: C Vitamini Meyve Suları

Bağışıklık sistemini güçlendirecek içecekler konusunda arayış içerisindeyseniz, meyve sularıyla bu arayışınızı tatlandırabilirsiniz. Portakal, mandalina greyfurt, ananas, kivi ve mango gibi meyveler, bağışıklık sisteminize C vitamini pompalayarak güçlendirirler. Bu meyveleri karıştırarak, atom adı verilen meyve suları da oluşturabilirsiniz. Ayrıca limon da mutlaka hazırladığınız meyve suyunun içinde olmalıdır. Meyve suyunun mutlaka doğal, tarafınızca yapılmış olması ve herhangi bir katkı maddesi içermemesi önemlidir. Hazır meyve sularını ise kesinlikle bağışıklık güçlendirici içecekler niyetiyle tercih etmemelisiniz.

Bitki Çayları

Bağışıklık sisteminizi ve vücut formunuzu zinde tutabilmek adına bitki çaylarını da deneyebilirsiniz. En az meyve suları kadar etkili olan bu içecekler, hemen hazırlanabilir ve herhangi bir uğraş gerektirmezler.

Kayısı ve erik çayı, bu konudaki en muhteşem seçeneklerden biri olarak tercih edilebilir. Diğer bitki çaylarına nazaran daha tatlı olmaları, içimini kolaylaştırır. Ayrıca yeşil çayı da unutmamak gerekir. Bitki çayları arasında vücudun her bölgesine etki edebilen nadir çaylardan biri olarak bilinir. Yeşil çay bağışıklık sistemini güçlenmesine yardımcı olurken, metabolizma düzenleme başta olmak üzere diğer birçok vücut sistemine yardımcı olur.

Tarçın çayı ise yine içimi kolay, faydalarını saymakla bitiremeyeceğimiz çaylardan biridir. Kan şekerini düzenlemek tarçın çayından sorulurken, bağışıklık sistemine olan yararlarını anlatmakla bitirmek pek mümkün değildir. Öte yandan grip ve virüslerin baş düşmanları arasında nane çayı yer alır. Özellikle solunum yollarında yaşadığınız sorunları gidermeniz ve bağışıklık sisteminizin vücudunuzda hastalıklara karşı verdiği savaşta etkin rol oynaması açısından nane çayını mutlaka günde 1 bardak da olsa tüketmelsiniz.

Zencefil çayı da bu konuda es geçemeyeceğimiz içeceklerden biri olarak karşımıza çıkar. Bağışıklık güçlendirici içecekler arasında içim kolaylığı anlamında sizi zorlamayacak olan çaylardan biridir. Tıpkı nane çayı gibi mikroplarla savaşma konusunda üstüne yoktur. Ayrıca solunum yollarındaki olumlu etkileri, hastalıklarla savaşma ve hastalıklara karşı korunma gibi konularda size son derece fayda sağlar.

Bağışıklık sisteminizi güçlü kılmak istiyorsanız, papatya çayı mutlaka tüketmeniz gereken içeceklerden biri olarak karşımıza çıkar. Papatya çayı sayesinde beyaz kan hücrelerinde ciddi bir çoğalma görülür. Haliyle bu durum kana karışan mikrobun ve bakterinin çok kısa süre içerisinde vücuttan atılmasına yardımcı olur.

Çorbalar

Bağışıklık Güçlendirici İçecekler

Bağışıklık sistemini güçlendirecek içecekler hakkında araştırma yapıyorsanız, çorbaları es geçmemenizi önermekteyiz. Çorbalar ara öğünler veya yemek sırasında kolay tüketimi nedeniyle sıklıkla tercih edilen besinlerdir.

Kelle paça bu konuda ilk sırada yer alırken, içimi daha kolay olan bal kabağı çorbasını da mutlaka denemelisiniz. Soğan çorbası, terbiyeli sebze çorbası ve havuç çorbası da içerdikleri vitamin ve antibiyotik özellikleri nedeniyle listenizde yer almalıdır. Ayrıca söz konusu çorbaların kalori olarak da son derece düşük olduklarını söylemek mümkündür.

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