Gıda zehirlenmesi, sindirim sisteminin besinler nedeniyle zarar görmesi sonucunda olan ciddi bir sağlık problemidir. Bazı besinler, üretim koşulları veya içermiş oldukları bakteri ya da mikroplar yüzünden vücut için tehlikeli olabilirler. Bu besinlerin tüketilmesi sonucunda ise sindirim sisteminde bozulmalar meydana gelir. Başta karın ağrısı olmak üzere, yüksek ateş, halsizlik gibi birçok ortaya çıkar ve hastaya acil klinik müdahale gerekir.

Bozulmuş gıdalar, üretilirken hijyen kurallarına dikkat edilmemiş besinler, iyi bir şekilde pastörize edilmemiş süt ve süt ürünleri, yeterince pişmemiş et, balık gibi birçok besin, mikroorganizma ya da bakteri toksinleri sayesinde yapı olarak zarar görür. Besin değerlerini kaybeden bu gıdaların tüketilmesi durumunda ise zehirlenme durumu ortaya çıkar. Zehirlenmeye neden olan rotavirüsü, norovirüsü, Hepatit A ve E virüsleridir. Bu virüsler kusma, ishal ve diğer semptomlara neden olurlar. Özellikle kusma ve ishal vasıtasıyla virüsler vücut dışına atılır. Bu sayede hasta kendilinden iyileşmeye başlar. Eğer vücut kendi kendini toplayamazsa mutlaka ek tedavi gerekir.

Gıda zehirlenmesinin boyutları bünyeden bünyeye değişir. Bazı zehirlenmeler kendiliğinden geçer ancak bazıları klinik müdahale gerektirir. Aksi halde ciddi sağlık problemlerinin oluşması söz konusu olabilir. Peki, evde gıda zehirlenmesi geçirdiğinizi nasıl anlayabilirsiniz?

Gıda zehirlenmesi belirtileri, belli başlı belirtilerdir ancak kişinin bünyesi ve sindirim sisteminin kuvvetli olması nedeniyle belirtiler hafif geçebilir.

Gıda zehirlenmesinin en önemli belirtisi karın ağrısı olarak bilinir. Ciddi gıda zehirlenmelerinde karın ağrısının şiddeti oldukça büyüktür. Gaz ağrısına benzer bir ağrının olduğu söylenebilir ancak hasta gaz çıkarmaz. Karın ağrısı ile birlikte bulantı ve kusma durumlarının da fazlasıyla görüldüğü söylenebilir. Hasta ilk olarak şiddetli bir şekilde kusar. Sonrasında ise ufak çaplı kusmaların ya da öğürmeler görülür. Belirtiler gıda zehirlenmesinin başladığı ilk evrelerdir. Bu belirtilerin bir müddet sonra kendiliğinden azaldığı görülür ancak bunlarla birlikte başka semptomların da ortaya çıktığı görülürse, durumun biraz tehlikeli olduğu söylenebilir. Özellikle ishal, kanlı ishal ve kramplar gibi semptomlar meydana gelirse hastalık çok ciddi bir durumda demektir.

Tedavisi Nasıl Gerçekleşir?

Gıda zehirlenmesi tedavisi hastanın durumuna göre gerçekleşir. Eğer hastanın yaşadığı zehirlenme hafifse, hastanın bol bol su tüketmesi önerilir. Eğer yapılan tetkikler sonucunda hastanın vücudunda mikrop ya da bakteriye rastlanmışsa, antibiyotik tedavisi uygulanabilir. Hastanın vücut yapısına göre hekim kararıyla farklı bir tedavi de uygulanabilir. Hastanın su tüketmesi büyük önem taşırken, hasta su tüketemeyecek durumda ise serum tedavisi uygulanarak, sıvı kaybı dengelenir.

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