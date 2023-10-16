İnegölspor Çarşamba günü sahasında ağırlayacağı Sarıyer maçı hazırlıklarına tesislerde devam etti. Teknik Direktörümüz Bahaddin Güneş Cumartesi günün oynanan Denizli maçı ve Çarşamba günü oynayacağımız Sarıyer maçları öncesi açıklama yaptı.

Antrenman sonrası açıklama yapan Güneş şunları söyledi; “Denizli maçında 8 tane pozisyonumuz vardı ancak bireysel hatalar yaptık. Takım olarak biraz daha kompakt oynasak sıkıntı yaşamayacaktık. Maç 0-0 giderken 2-3 tane net pozisyonumuz var. Dönen topta şok bir gol yedik. Daha sonra tekrar toparladık. Ama bu sefer 2. golü yedik. Ben yediğimiz golün ofsayt olduğunu ve bir penaltımızın verilmediğini düşünüyorum. Bizim için bunlar sıkıntı değil. Biz takımımızın gücünü biraz daha geri getirdiğimiz zaman daha güzel pozisyonlara gireceğiz. Birazda gol yememe alışkanlığımızın olması lazım. Alanları kapatıp basit goller yemememiz lazım. Bu 3 günde bir maç oynamamız takımın hazır olmayışından dolayı sıkıntı yaşıyoruz. Yine de oyuncularımı tebrik ediyorum. Camiadan özür diliyorum. Beklentileri fazla ama ben ilk geldiğim günden beri sabretmemiz gerektiğini söylüyorum. Sabretmezsek sıkıntı yaşarız. Lütfen bize destek versinler. Taraftarlarımız takımımızın yanında olsunlar. Biz mecburen bu takımla devam edeceğiz. 3 günde bir maç oynayacağız. Çarşamba günü Sarıyer ve Pazar günü Düzce maçlarımız var. Dönüşünde kupa maçımız var. Bu süreci iyi geçirmemiz lazım. Planladığımız puanlar var, onu yakalarsak mutlu olacağız. O zaman 2. devreye daha iyi girmeyi bekliyoruz. Maç maç önümüze bakacağız. Düne bakarsak önümüzü göremeyiz. Önemli olan bugün ve yarın. Şu anda eksik ve cezalımız yok.”

Murat Avcı