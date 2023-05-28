Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur sonuçlarını değerlendiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türk milleti bugün bir tarih yazmış, iradesine sahip çıkmıştır. Ülkemizin önü ardına kadar açılmıştır. Tezahür eden milli iradeye herkes ve her kesim asgari ölçülerde saygı duymalıdır" dedi.ANKARA (İGFA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinin sonuçlarını değerlendirdi.

Yurt içinde ve yurt dışında yaşayan aziz vatandaşlarımızın katılımıyla kesin olmayan sonuçlara göre, Recep Tayyip Erdoğan'ın 13. Cumhurbaşkanı seçildiğini ifade eden Bahçeli, "Türkiye'nin demokrasi standartlarında yüksek bir seviyeye ulaşmasıyla artık hiç kimsenin ihmal edemeyeceği çarpıcı bir gerçek olmuştur. Türk milleti bugün bir tarih yazmış, iradesine sahip çıkmıştır. İstikrar ve güvenliğimiz iç barış ve huzur ortamımız sandıkta müdafaa edilmiştir" diye konuştu.

"Türkiye'nin önü ardına kadar açılmıştır" diyen Bahçeli, "Tezahür eden milli iradeye herkes ve her kesim asgari ölçülerde saygı duymalıdır. Dünya birleşmiş karşımıza geçmiştir ama Türk milletine sökmemiştir" dedi.