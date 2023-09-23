Bahçelievler Belediyesi, "Avrupa Hareketlilik Haftası" çerçevesinde Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır’ın da katıldığı bisiklet sürüşü ve çeşitli spor etkinlikleri düzenlendi.

Bahçelievler Belediyesi tarafından Avrupa Hareketlilik Haftası (AHH) çerçevesinde çeşitli etkinlikler düzenlendi. Bahçelievler Kuleli Parkı’nda düzenlenen etkinliğe Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır ve birçok vatandaş katıldı. Her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında Avrupa çapında düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftası’nın bu yılki teması “Şehrini Keşfet” sloganıysa “Gelecek enerjini koru” olarak belirlendi. Bisiklet sürüşü ve çeşitli spor etkinlikleri düzenlendiği programa katılan vatandaşlar hem eğlendi hem de oldukça hareketli bir gün geçirdi. Başkan Bahadır’ın da pedal çevirdiği bisiklet turuna vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Hazırlanan etkinlik alanında basketbol maçları yapıldı, masa tenisi oynandı, turnuvalar düzenlendi. Çocuklar, gençler alanda kurulan oyun parkurunda ter döktü. Katılımcılar ayrıca Bahçelievler Belediyesi tarafından geliştirilen atıkların gübreye dönüştürülmesini sağlayan kompos bisikleti ile de pedal çevirdiler.

“Bir belediye başkanı olarak değil bir doktor olarak sporun yaşam boyu devam etmesini istiyorum”

Etkinlikte konuşan Başkan Bahadır, “Her yıl 16-22 Eylül arası tüm Avrupa çapında Avrupa Hareketlilik Haftası olarak kabul ediliyor. Biz de her yıl bu programa katılmaya başladık. Hareket etmek, spor yapmak sağlıklı bir yaşam sürmek için çok önemli. Çocuklukta veya gençlikte amatör ve profesyonel spor yapılabilir ama bu yaşam boyu devam etmeli. Bir belediye başkanı olarak değil bir doktor olarak sporun yaşam boyu devam etmesini istiyorum. Çocuklarımız, genç arkadaşlarımız büyürken bakış açımız şu olmalı; Çocuklarımız yetişirken bir eğitimini alsın, iki spor yapsın, üç sanatla uğraşsın, dört bir iyilik fikriyle uğraşsın” şeklinde konuştu.