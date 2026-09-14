Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’nde Roma ile berabere kalmasının ardından istifa eden İsmail Kartal’ın, yapılan görüşmeler sonrası görevine geri dönmesi futbol gündemindeki yerini koruyor. Süreci değerlendiren Ersun Yanal, Kartal’ın yaşananların ardından futbolcular üzerindeki otoritesinin zedelendiğini savundu. Yanal ayrıca, gelişmelerin zamanla Başkan Aziz Yıldırım ile İsmail Kartal arasında bir gerilime dönüşebileceğini ifade etti.

"BÜYÜK BİR ZEVKLE KOVACAK"

İsmail Kartal'ı en iyi anlayan kişinin kendisi olduğunu söyleyen Yanal, Aziz Yıldırım'ın Kartal'ı büyük bir zevkle kovacağını iddia etti. SMEX Sports YouTube kanalında açıklamalarda bulunan tecrübeli teknik direktör, şu ifadeleri kullandı:

"İSMAİL KARTAL'I EN İYİ ANLAYAN BENİM"

“Fenerbahçe'de yaşamış biri olarak İsmail Kartal'ı en iyi anlayan benim. Testi kırıldı, geçmiş olsun. Bu toparlanmaz, göreceksiniz. Fenerbahçe'nin lideri böyle davranmaz. Bu, başkan ve İsmail Kartal problemidir. Sonunda Aziz Yıldırım, İsmail Kartal'ı büyük bir zevkle kovacaktır.”

Yanal, canlı yayındaki dikkat çeken açıklamalarının ardından konuyla ilgili bir paylaşım da sosyal medya hesabından yaptı. Sözlerinin olduğu videoyu alıntılayan tecrübeli çalıştırıcı, "Sonunda Aziz Yıldırım, İsmail Kartal'ı büyük bir zevkle kovacaktır..." diyerek sözlerinin altını çizdi.