Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz dönemine ait Kümes Hayvancılığı Üretimi istatistiklerini paylaştı. Açıklanan verilere göre, Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla tavuk yumurtası üretimi yüzde 17,2, kesilen tavuk miktarı yüzde 1,8 ve tavuk eti üretimi yüzde 5,5 oranında yükseldi. Ocak-Temmuz aralığında ise bir önceki senenin aynı dönemine göre tavuk yumurtası üretiminde yüzde 18,4, kesilen tavuk sayısında yüzde 1,3, tavuk eti üretiminde ise yüzde 1,1'lik artış gerçekleşti.

Aylık bazdaki değişimlerde; bir önceki ay 232 bin 238 ton olarak kayıtlara geçen tavuk eti üretimi, Temmuz’da yüzde 8,4 artarak 251 bin 861 tona ulaştı. Önceki ay 1 milyar 838 milyon 966 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi ise Temmuz ayında yüzde 3,5'lik bir artışla 1 milyar 904 milyon 42 bin adede dayandı.