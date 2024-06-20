Bahçeşehir Koleji İzmir 50. Yıl Kampüsü’nde eğitim gören lise öğrencilerinin oluşturduğu robotik takımı 4th Dimension, ABD’nin Houston şehrinde düzenlenen FIRSTDünya Şampiyonası’nda “Impact Award”ödülünü kazandı. 4th Dimension, bu başarısıyla dünyadaki 600 takım arasında en prestijli ödülü alan altı takımdan biri oldu.

İzmir 50. Yıl Kampüsü’ndeki Fen ve Teknoloji ile Anadolu Lisesinde eğitim gören 28 öğrencinin oluşturduğu 6429 numaralı 4th Dimension adlı FRC robotik takımı, geçen nisan ayında ABD’de düzenlenen FIRST Dünya Şampiyonası’na katıldı. Dünyadaki 600 robotik takımının katıldığı şampiyonada, gençliği bilim ve teknoloji liderleri olmaya teşvik etmesini sağlayan altı takıma “ImpactAward” ödülü verildi. Yüzlerce takımı geride bırakarak en iyi altı takım arasına girmeyi başaran 4th Dimension, bu ödülü ikinci kez kazanarak 2025 yılında düzenlenecek Dünya Şampiyonası’na doğrudan katılım hakkı elde etti.

Bahçeşehir Koleji robotik takımı, ABD’de dünyanın en iyi altı takımından biri oldu

Robotik takımından gururlandıran başarı

Bahçeşehir Koleji İzmir 50. Yıl Kampüsü’nde eğitim gören lise öğrencilerinin oluşturduğu robotik takımı 4th Dimension, ABD’nin Houston şehrinde düzenlenen FIRSTDünya Şampiyonası’nda “Impact Award”ödülünü kazandı. 4th Dimension, bu başarısıyla dünyadaki 600 takım arasında en prestijli ödülü alan altı takımdan biri oldu.

Bahçeşehir Koleji İzmir 50. Yıl Kampüsü’ndeki Fen ve Teknoloji ile Anadolu Lisesinde eğitim gören 28 öğrencinin oluşturduğu 6429 numaralı 4th Dimension adlı FRC robotik takımı, geçen nisan ayında ABD’de düzenlenen FIRST Dünya Şampiyonası’na katıldı. Dünyadaki 600 robotik takımının katıldığı şampiyonada, gençliği bilim ve teknoloji liderleri olmaya teşvik etmesini sağlayan altı takıma “ImpactAward” ödülü verildi. Yüzlerce takımı geride bırakarak en iyi altı takım arasına girmeyi başaran 4th Dimension, bu ödülü ikinci kez kazanarak 2025 yılında düzenlenecek Dünya Şampiyonası’na doğrudan katılım hakkı elde etti.

“Gurur duyduk”

İzmir 50. Yıl Kampüsü Lise Müdürü Dr. Aylin Gil, öğrencilerinin başarılarıyla gurur duyduklarını söyledi. Gil, "Öğrencilerimizin başarısı, okulda aldıkları eğitimin bir sonucu. Fen ve teknoloji eğitimlerine eğlenceyi de ekleyen robotik takımımız, ödülleriyle bizleri gururlandırdı. Takım ruhunu genç yaşta elde etmeleri, başarıyı beraberinde getirdi. Seneye de aynı performansı göstereceklerinden eminim" diye konuştu.