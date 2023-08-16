Bahçeşehir Koleji, dünyayı daha yaşanılabilir hale getirmek için çalışan, dünyanın sorunlarının farkında olan ve bu sorunları çözmek için uğraşabilen bireylerin yetişmesi için uyguladığı öğretim programlarını tüm okulların uygulayabilmesi amacıyla MEB Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı’na sundu. MEB Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan öğretim programlarında yer alan Sürdürülebilirlik, Yapay Zekâya Giriş, Tarım Teknolojileri, Tıbbi Bilimlere Giriş gibi yeni dersler yeni eğitim-öğretim yılında öğrencilerle buluşacak.

Türkiye’nin lider eğitim kurumlarından Bahçeşehir Koleji, 21. yüzyılın ihtiyaç duyduğu bilgi ve becerilere sahip, bilim ve teknolojiyi üretici düşünme ile buluşturabilen, dünyanın sorunlarının farkında olan ve bunları çözmek için çalışan gençler yetiştirmek amacıyla eğitim-öğretim programını yeni derslerle zenginleştiriyor. Bahçeşehir Koleji, hayata geçirdiği Sürdürülebilirlik, Yapay Zekâya Giriş, Nesnelerin İnterneti (IoT) ve Yapay Zekâ, Dijital Girişimcilik, Tarım Teknolojileri, Tıbbi Bilimlere Giriş derslerini içeren öğretim programlarını, tüm okulların uygulayabilmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı’na sundu. Daha önce MEB Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan öğretim programlarının devamı niteliğinde yeni dersler müfredatta seçmeli ders olarak yerini aldı.

Geleceği aydınlatacak çocuklarımızın çağın gerekliliklerine uyum sağlayacak, ihtiyaçlarını karşılayacak farklı düşünme becerilerine sahip olması gerektiğini söyleyen Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, “Öğretim programlarımızın geliştirilmesi sürecinde ülkemizin farklı bölgelerinde bulunan okullarımızdan aldığımız yenilikçi fikirler bize ışık tuttu. Programların içeriklerinde yapay zekâdan tarım teknolojilerine, dijital girişimciliğe kadar birçok önemli konuya yer verdik. Çocuklarımız bu derslerde öğrendikleriyle belki de ileride yenilikçi fikirler ortaya koyacak, sorunlara çözüm üretecek. Bu programların hayata geçmesine katkı sağlayan tüm öğretmenlerimize ve yöneticilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Hedefimiz öğrencilerimizin geleceğine yatırım yapmak

Genel Müdür Yardımcısı Dr. Özge Aslan, Bahçeşehir Koleji’nin müfredata dahil olan diğer dersler hakkında ise şu bilgileri verdi: “Yeni öğretim programlarımızla hedefimiz öğrencilerimizin geleceğine yatırım yapmak. Yapay Zekâya Giriş dersi ile öğrencilerimize yapay zekânın temellerini, etik, güvenlik ve toplumsal boyutu ile birlikte öğreterek robotik uygulamalar geliştirmelerini hedefliyoruz. Nesnelerin İnterneti (IoT) ve Yapay Zekâ dersi ile öğrencilerimizin 5 yaştan itibaren öğrenmeye başladığı yeni çağın alfabesi olarak adlandırılan Kodlama ve Robotik uygulamalarında edindikleri bilgi ve becerileri daha ileriye taşımalarına imkân tanıyoruz. Bu derste öğrencilerimizin temel elektronik programlamayı, cihaz tasarımını ve yönetimini öğrenmeleri sağlıyoruz. 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılında, Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi (SODİMER) ile bir araya gelerek ‘Türkiye’nin ilk Dijital Girişimcilik Kulübü’nü hayata geçirmiştik. Bu çerçevede Kulüp çalışmalarımızla eş zamanlı olarak Dijital Girişimcilik Dersi Öğretim Programımızı da hazırlayarak 10. sınıf öğrencilerinin girişimciliğin temel kavramlarını öğrenerek kendi dijital girişimcilik ekosistemlerini oluşturmaları ve dijital girişimcilik projelerini hayata geçirmelerini hedefledik. 2021-2022 eğitim öğretim yılında başlattığımız ‘Bahçeşehir Koleji Ata Tohumu Projesi’ çerçevesinde Bahçeşehir TEMA Kampüsü Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencilerimizin projedeki deneyimlerinden de yararlanarak alan uzmanları ve kolejimizin akademik birimlerinin öncülüğünde geliştirilen Tarım Teknolojileri dersimizle öğrencilerimiz, ekolojiyi ve bitki biliminin temellerini, bitki yetiştiriciliği ve tarımı teknoloji ile buluşturan uygulamaları öğreniyor. Yapay zekâ ve IoT (Nesnelerin İnterneti) ile yönetilen akıllı seralar vasıtası ile yok olmakta olan yerel/ata tohumlarının çoğaltılarak fidelerin, tohumların ve ortaya çıkan bilgi birikiminin yaygınlaşmasını sağlayarak sürdürülebilir modern tarıma katkı sağlamayı hedefliyoruz. İlk taslağını Bahçeşehir Koleji İzmir 50. Yıl Fen ve Teknoloji Lisemizin hazırladığı Tıbbi Bilimlere Giriş Dersi ile özellikle yükseköğretimlerine tıp alanında devam etmek isteyen öğrencilerin alanı tanıma fırsatı yakalamaları hedefliyoruz.”