ABD'de eski bir istihbarat yetkilisi olan David Grusch, UFO ve UAP (Tanımlanamayan Uçan Nesneler) konusunda ABD hükümetinin yıllarca bilgi sakladığını iddia etti. Grusch, 14 yıl boyunca istihbarat görevlisi olarak çalıştığını ve bu süre zarfında yaklaşık 40 tanıkla görüşmeler yaptığını belirtti. Bu tanıkların ifadelerine dayanarak, hükümetin "tanımlanamayan ve insan kaynaklı olmayan araçlara" sahip olduğunu öne sürdü.

Grusch'a göre, ABD hükümeti yıllarca UFO ve UAP'lerle ilgili enkaz toplama programları yürüttü ve bu programlarda uzaylılara ait olduğu düşünülen cansız bedenler dahil olmak üzere çeşitli kalıntılar bulundu. Ancak Grusch'a göre, bu tür programlara erişim izni istendiğinde, yetkililer tarafından reddedildi.

Aynı konuda ABD Kongresi'nde düzenlenen oturumda, ABD ordusunda görev yapmış üç istihbarat yetkilisi daha tanık olarak ifade verdi. Ryan Graves, UAP'leri "şeffaf bir küre içinde koyu gri ya da siyah bir topa benzeten" ifadelerde bulundu ve bu tür olayların nadir olmadığını vurguladı. David Fravor ise 2004 yılında Kaliforniya'da bir deniz üzerinde süzülen oval şekilli bir nesneyi gördüğünü ifade etti.

ABD ordusu, önceki yıllarda ABD'li pilotlar tarafından gözlemlenen ancak tanımlanamayan cisimlere ilişkin görüntülerin gizliliğini kaldırdı ve Pentagon bu tür olayları incelemek üzere özel bir birim kurdu. Ayrıca, ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) da UFO olarak bilinen tanımlanamayan hava olaylarını incelemek için özel bir komisyon oluşturdu.

Pentagon'un Ocak 2023'te yayımladığı 2022 UAP Raporu'nda, çeşitli kurumların ve ABD ordusu birimlerinin katkıları sonucunda toplam 510 UFO vakasının sınıflandırıldığı belirtilmişti.

Bu olaylar, UFO ve uzaylılarla ilgili tartışmaların ve araştırmaların devam ettiği bir dönemde gerçekleştiğini gösteriyor. Ancak unutulmamalıdır ki, bu tür iddialar ve gözlemler henüz kesin bir şekilde bilimsel olarak doğrulanmamıştır ve sürekli olarak incelenmeye devam etmektedir.