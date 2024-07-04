Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, olimpik sıralamaya göre, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kotası alan 7 milli atleti yayımladığı mesajla tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Dünya Atletizm Federasyonu tarafından açıklanan olimpik sıralamaya göre Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’na kota almayı başaran 7 milli atlet için tebrik mesajı yayımladı. Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Dünya Atletizm Federasyonu tarafından açıklanan sıralamaya göre Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda mücadele etme hakkı kazanan milli atletlerimiz Kayhan Özer, Alperen Acet, Necati Er, Özkan Baltacı, Buse Savaşkan, Emel Dereli ve Meryem Bekmez’i tebrik ediyorum. Sporcularımıza, ülkemizi temsil edecekleri Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda başarılar diliyorum.”