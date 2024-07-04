Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yarın bir takım ziyaretler için Bilecik’e geliyor.

Bakan Yumaklı yarın saat 11:30’da ilk olarak Bilecik Valisi Şefik Aygöl’ü makamında ziyaret edecek. Ardından Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğünü ziyaret edecek olan Bakan Yumaklı ardından Şeyh Edebali Türbesi Cuma Namazı kılacak. Ardından Şeyh Edebali Türbesi’ni ziyaret edecek Bakan Yumaklı sırasıyla İl Genel Meclis Salonu’nda saat 14.00’da tarım sektöründe faaliyet gösteren işletmeler ve yatırımcılar ile buluşacak. Buradan AK Parti İl Başkanlığı ziyaretin ardından, Pelitözü Gölpark-Festival’e katılarak gölete balık salımı gerçekleştirecek olan Bakan Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılan Millet Ormanı açılışı yapacak.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı son olarak Osmaneli’nde coğrafi işaretli Osmaneli Karpuzu hasadını yapacak.