Manisa Büyükşehir Belediyesinin proje ve yatırımlarının Ankara ayağını takip etmek üzere temaslarda bulunan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ı ziyaret etti.ANKARA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Futbol Kulübü Başkanı Mevlüt Aktan ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ı ziyaret etti.

Ziyarette Bakan Bak’a üzerinde isminin yazılı olduğu ‘45’ numaralı Manisa Futbol Kulübü ve Manisa Büyükşehir Belediyespor basketbol takımı forması hediye edildi.

Başkan Ergün ayrıca Bakan Bak’a, içerisinde Manisa’ya özgü ürünlerin yer aldığı sepet hediye etti.

Manisa’daki spor yatırımları ile ilgili Bakan Bak’a bilgi veren Başkan Ergün, şehrin futbol, basketbol, voleybol ve bireysel sporlarda başarıyla temsil edildiğini söyledi