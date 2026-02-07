ING Türkiye, 2025 yıl sonu konsolide finansal sonuçlarını açıkladı. Dijitalleşmeyi stratejisinin merkezine alan ING Türkiye'nin, 2025 yıl sonu itibarıyla konsolide aktif büyüklüğü 279,6 milyar TL, özkaynak tutarı ise 24,2 milyar TL seviyesine ulaştı.

ING Türkiye, 2025 yıl sonu konsolide finansal sonuçlarını açıkladı. Dijitalleşmeyi stratejisinin merkezine alan bankanın 2025 yıl sonu aktif toplamı 279,6 milyar TL, net kârı ise 1,8 milyar TL oldu. Yıl sonu itibarıyla özkaynakları 24,2 milyar TL, sermaye yeterlilik oranı ise yüzde 18,7 olarak gerçekleşen banka, 2025 yılında ekonomiye 148,3 milyar TL'si nakdi olmak üzere toplam 177,6 milyar TL'lik kredi desteği sağladı. Bankanın mevduat büyüklüğü ise 181,2 milyar TL'ye yükseldi.

'Dijitalleşme odağımız ve güçlü sermaye yapımız sayesinde ekonomiye katkı sağlamayı sürdürdük'

Finansal sonuçlara ilişkin değerlendirmede bulunan ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, '2025 yılında küresel ekonomide jeopolitik gelişmeler, para politikaları ve küresel ticaret dinamikleri öne çıkarken, Türkiye'de ise enflasyonla mücadele kapsamında atılan adımlar ve finansal istikrarı destekleyen uygulamalar belirleyici oldu. Biz de bu dönemde Türkiye'nin en sevilen dijital bankası olma hedefimiz doğrultusunda yatırımlarımıza kararlılıkla devam ettik. Dijitalleşme odağımız ve güçlü sermaye yapımız sayesinde ekonomiye katkı sağlamayı sürdürdük. Bir önceki yıl sonuna göre mevduatta yüzde 39, aktif büyüklüğümüzde yüzde 40 oranında artış sağlarken ülke ekonomisine sunduğumuz kredi desteğini yüzde 42 oranında artırarak finansmana erişimi destekledik. Ayrıca sürdürülebilir finansmanı da önceliklendirerek, ING Grubu olarak bu sene Türkiye odağında, koordinasyonunu sağlayarak veya aracılık ederek 3 milyar Euro'dan fazla sürdürülebilir finansmana destek olduk' dedi.

'Masrafsız bankacılık anlayışımızla EFT, Havale ve FAST işlemlerini tamamen ücretsiz hale getirdik'

Dijitalleşmeyi merkeze alarak teknoloji odağında yatırımlarını sürdürdüklerini ifade eden Gökgöz, 'Teknoloji platformumuzu yeniledik, dijital kanallarımızı güçlendirdik. Bu yatırımlar sayesinde müşterilerimizin bankacılık işlemlerini daha hızlı, kolay ve pürüzsüz şekilde gerçekleştirmelerine imkân tanıyoruz. Teknolojinin hızını, bankacılığın güveniyle birleştiren global marka gücümüzle somut müşteri faydası oluşturan yenilikleri hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda masrafsız bankacılık anlayışımız doğrultusunda önemli bir adım atarak ING Mobil üzerinden gerçekleştirilen EFT, havale ve FAST işlemlerini tamamen ücretsiz hale getirdik. Türkiye'de her gün 17 milyondan fazla dijital para transferi işlemi yapılıyor; bu görünmez maliyeti ortadan kaldırmak müşterilerimizin refahına doğrudan katkı sağlıyor. Bu yeniliğimizle müşterilerimizi masraf derdinden kurtarıyoruz' diye belirtti.

'Turuncu Hesap'ın hacmini büyüttük, gençlere özel ürünler hayata geçirdik'

Müşterilerinin birikimlerini büyütmeyi ve yatırımı herkes için erişilebilir kılmayı önceliklendirdiklerini belirten Gökgöz, 'ING Mobil yatırım altyapımızı yenileyerek yatırım yolculuğunu daha sade ve kullanıcı dostu hale getirdik. GNZ Fon ve Turuncu Genç Hesap gibi yenilikçi ürünlerimizle özellikle gençlerin tasarruf ve yatırım alışkanlıklarını destekledik. Turuncu Hesap'ın hacmini bir önceki yılın sonuna göre yüzde 150 oranında artırdık' dedi.