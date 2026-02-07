Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce (MAPEG) 485 maden sahası ihale edilecek. Konuya ilişkin ilan, Resmi Gazete'de yayımlandı.

15 GÜN İÇİNDE DUYURULACAK

Resmi Gazete’de yayımlanan duyuruyla birlikte ihale süreci resmen başlatılırken, sahalara ilişkin tüm bilgilerin MAPEG’in resmi internet sitesinde en az 15 gün boyunca ilan edileceği açıklandı. İhaleye dair teknik veriler, başvuru koşulları ve ihale takvimi çevrim içi olarak erişime sunulacak.

MAPEG tarafından yapılan açıklamaya göre; ihaleye çıkarılacak sahaların bulunduğu iller, erişim numaraları, maden grupları, pafta ve koordinat bilgileri ile alan büyüklükleri internet sitesi üzerinden paylaşılacak. Bunun yanı sıra her saha için geçerli ihale tarihleri ve şartname detayları da ilan kapsamında yer alacak.

İhaleye katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin, MAPEG tarafından yayımlanacak ihale şartnamesini dikkatle incelemesi gerektiği vurgulanırken, usul ve esaslara ilişkin tüm detayların kurumun resmi internet adresinde yer alacağı ifade edildi.

15 ŞEHRİN YÜZDE 62'Sİ MADENE RUHSATLI

TEMA Vakfı’nın 2021 tarihli raporuna göre Türkiye’de 15 kentin yüzde 62’si, maden için ruhsatlandırılmış durumda. Ruhsatların en yoğun olduğu bölgelerin başında yüzde 79 ile Kaz Dağları geliyor. Çanakkale ve Balıkesir’in sınırları içinde yer alan bölgede toplam 1634 maden ruhsatı düzenlenmiş durumda.

Artvin, Eskişehir, Zonguldak-Bartın, Ordu ruhsatlılık oranının yüzde 70’in üstünde olduğu kentler olarak dikkat çekiyor.

Ormanların ortalama yüzde 58’i, tarım alanlarının yüzde 60’ı madenlere ruhsatlanmış durumda.