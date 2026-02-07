İYİ Parti Bursa İl Başkanlığı tarafından açılan protesto standına yoğun ilgi gösterildiğini belirten Türkoğlu, İl Başkanı İsmail Kaya ve parti yöneticileriyle birlikte vatandaşlarla bir araya geldiklerini ifade etti. Görüşmelerde, yüzde 200 ila 300 oranında arttığı belirtilen su faturalarının aile bütçeleri üzerindeki olumsuz etkilerinin ele alındığı kaydedildi.

İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu şu ifadeleri kullandı:

Bursa Şehreküstü Meydanı’nda, il başkanlığımızca su zamlarına karşı açılan imza kampanyasına katılarak destek verdik. İl Başkanımız İsmail Kaya ve Yöneticilerimizle birlikte; protesto standımıza yoğun ilgi gösteren hemşehrilerimizle, %200-300’e katlanan su faturalarının aile bütçelerine getirdiği ağır yükü konuştuk. Zaten geçim mücadelesi veren vatandaşlarımız, “Bu zamlar derhal geri alınsın” diyerek, bu vicdansız zamda ısrar eden Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne açık çağrıda bulunuyor.