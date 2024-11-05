Hükümetin uyguladığı ekonomi programının olumlu sonuçlar verdiğini kaydeden Ticaret Bakanı Ömer Bolat, verilerin makro göstergelere de olumlu gelişmeleri yansıttığını söyledi.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, uygulanan ekonomi programının olumlu sonuçlar verdiğini, Türkiye'nin kredi notunu peş peşe artıran uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının da teyit ettiğini kaydetti.

Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hükümetimizin uyguladığı ekonomi programı kapsamında birçok makroekonomik göstergelerde sağlanan iyileşme süreci memnuniyetle devam ediyor" dedi.

Bolat, "Para ve döviz piyasalarında sağlanan güçlü istikrarın yanında, ekonomik büyüme, istihdam artışı, dış ticaret açığında azalma ile cari işlemler dengesinde iyileşme, Merkez Bankamızın rezervlerindeki güçlü artış, kredi derecelendirme kuruluşlarının ikişer defa not arttırımı, CDS primlerinin hızla düşmesi, yıllık enflasyon oranında son beş aydır sağlanan hızlı gerileme gibi birçok makro göstergelerde olumlu gelişmeler kaydedilmiştir. Bu kapsamda, bu yılın Mayıs ayında yüzde 75,5 ile zirveyi gören yıllık TÜFE enflasyonu, son beş aydır gerileyerek Ekim ayında yüzde 48,58’e düşerek son 15 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşmiş ve ikinci aydır üst üste politika faiz oranının altında kalmıştır. Ekim ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık yüzde 2,88, yıllık yüzde 48,58 artış gösterirken, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) aylık yüzde 1,29, yıllık yüzde 32,24 oranında yükselmiştir" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/omerbolatTR/status/1853673625640894473

Ticaret Bakanlığımız, yoğun bir şekilde sürdürdüğü piyasa denetimleri, sektörel düzenlemeler ile dezenflasyon sürecine de destek olduğunun altını çizdiği paylaşımında, " Ekonomi programımızın olumlu sonuçlar verdiğini ve makroekonomik göstergelerde gözlenen iyileşmeyi, ülkemizin kredi notunu peş peşe artıran uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları da teyit etmektedirler. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde uyguladığımız programa katkı sağlayan Cumhurbaşkanı yardımcımıza ve tüm bakanlarımıza, ilgili kuruluşlarımıza, ve fedakar halkımıza teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.