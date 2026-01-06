

Alınan bilgiye göre, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Değirmenönü Mahallesi'nde halkı bilgilendirme toplantısında konuşma yaptığı esnada Diyarbakırlı Recep Bayram (37) ve ağabeyi Şaban Bayram (39) saldırı amaçlı kürsüye yöneldi. Bu esnada koruma polisleri araya girerek fiziki müdahaleyi sonlandırdılar. Recep Bayram'ın 2019-2024 yıllarında Chp Yıldırıım ilçesinde meclis üyesi olduğu, belediye başkanından iş istediği ancak olumsuz cevap aldığı için böyle bir teşebbüste bulunduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan şahısların Emniyet Müdürlüğü'nde adli kayıtlarının bulunduğu kaydedildi.

Kaynak: İHA