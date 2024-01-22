Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Yapılan çalışmalar 2030 yılında pek çok işin kaybolacağını, yerlerine teknoloji temelli yeni istihdam kapılarının açılacağını gösteriyor. İşte bu yeni iş alanlarında kadın istihdamını arttırabilmemiz için kadınların teknolojiye erişimlerini de sağlayabilmemiz lazım" dedi.

Bilimde ve teknolojide sayıca ve motivasyon olarak az olan kadın uzman sayısını artırarak, kadınları teknolojide istihdama ve üretime kazandırmayı amaçlayan Teknolojide Kadın Derneği tarafından düzenlenen “Teknolojinin Lider 100leri” projesinin lansmanı yapıldı.

Etkinlikte konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Kadınların STEM alanlarındaki (Science, Technology, Engineering, Mathematics) varlığı yenilikçilik ve üreticilik, fırsat eşitliği, işgücünde çeşitlilik gibi birçok başlıkta çok yönlü bir öneme sahiptir. Kız çocuklarının STEM alanlarındaki varlığına dair farkındalığını artırmak, kadın rol modellerinin görünürlüğünü vurgulamak gerekmektedir" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin uzay programında yapılacak deneylerin bazılarının sorumlularının kadın bilim insanları olduğunu söyleyen Göktaş, "Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk insanlı uzay misyonuyla, Astronot Alper Gezeravcı uzaya giden ilk Türk olarak tarihe geçti. Alper Gezeravcı, uzayda 13 önemli deney gerçekleştirecek. Bu deneylerden dördünün sorumlusu bilim kadınlarımız. (Prof Dr. Emel Emregül, Prof. Dr. Didem Özçimen, Tuğçe Celayir, Birsen Geçer). Hepimizin şahitlik ettiği üzere Türkiye Yüzyılı tarihe geçecek adımlar attığımız bu yüzyıl, öyle adımlar attığımız bir yüzyıl olarak anılacak. Bu adımların her birinde kadınların çalışkanlığı ve alın teri var. Tarihe adımızı yazdıracak birçok projede kadınlar en öndeler. İnşallah bu adımları daha da ileriye taşıyacağız" diye konuştu.

"Türkiye’nin gelişmesinde kadınların rolü her zaman hayati bir unsur olmuştur"

Programa ilişkin de konuşan Bakan Göktaş, "Bugün inovasyon alanında çığır açacağına inandığımız bir proje vesilesiyle bir aradayız. Teknolojide Kadın Derneği tarafından geliştirilen, "Teknolojinin Lider 100leri" projesi çağın gereklerini dikkate alan değerli bir girişim. STEM alanlarında (Science, Technology, Engineering, Mathematics) yetişmiş insan gücü artık stratejik bir güç olarak değerlendiriliyor. Bu alanda bütüncül bakış açıları ve toplumsal sorunlara karşı duyarlılıklarıyla özellikle kadınların varlığı çok önemli. Çünkü biliyoruz ki, Türkiye’nin gelişmesinde ve ilerlemesinde kadınların rolü her zaman hayati bir unsur olmuştur. Cumhuriyetimizin kuruluşunda da, yüz yıl boyunca attığımız önemli adımlarda da kadınların varlığı hep belirleyici oldu. Dijital çağda da kadınların gücüne inanıyor, onlara yol açmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"Kadın istihdamını arttırabilmemiz için kadınların teknolojiye erişimlerini de sağlayabilmemiz lazım"

Bakan Göktaş, "Yapay zeka, veri bilimi, siber güvenlik gibi çağın olmazsa olmazı alanlarda eğitim görecek ve bu alanlarda öncülük edecek isimleri yetiştirecek projeler ülkemiz için çok değerli, kıymetli. “Dijital Vatan” dediğimiz veri güvenliğimiz bu projeler sayesinde yetişecek siber güvenlik uzmanı kadınlara emanet olacak. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında kadınların eğitime, sağlığa, diplomasiye ve iş dünyasına katılımları, ülkemizin yükselen dinamiklerinden biri haline geldi. Yapılan çalışmalar 2030 yılında pek çok işin kaybolacağını, yerlerine teknoloji temelli yeni istihdam kapılarının açılacağını gösteriyor. İşte bu yeni iş alanlarında kadın istihdamını arttırabilmemiz için kadınların teknolojiye erişimlerini de sağlayabilmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

"50 başlıkta 5 binden fazla öğrencinin alanında uzmanlaşmasını sağladık"

Teknolojide Kadın Derneği’nin Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Zehra Öney, programın detaylarından bahsetti. Öney, "İçinde bulunduğumuz teknoloji sektöründe teknolojiyi hızlıca üretecek, ARGE’de çalışan, teknolojinin insanlığa ve dünyaya iyi gelebilmesi için yönetilen değil yöneten olacak insan sayısına baktığımda bu sayının Türkiye’de ve dünyada bu yepyeni çağda yeterli olmadığını gördüm. Deloitte’un “İş Yerinde Kadın 2023” raporuna göre evde tek başına çocuk bakımı ile ilgilenen kadın yüzdesi yüzde 46 iken ana gelir kaynağının kadının kazancı olduğu ev yüzdesi sadece yüzde 11. Yani çocuklara anne ve babanın baktığı ve eşlerin ikisinin de çalıştığı aileler artarken erkek hala “eve ekmek getiren” kişi ve kadın da “evde kalan kişi” olarak görülüyor. Halbuki, bu yüzyılın istediği çok önemli bir şeyler var. Bu yüzyıl kurumlardan da insanlardan da lider olmalarını istiyor çünkü artık insanın yalnız olmadığı, bir rakibinin olduğu çağdayız: yapay zeka. Bu nedenle, 2 yıl boyunca derneği kurmak için hazırlık çalışmalarına başladım ve benimle birlikte aynı hedefi paylaşan 75 kurum ile 31 Ocak 2019 tarihinde Teknolojide Kadın Derneği’ni kurduk. Kısa sürede derneğimize üye olan kurum sayısı 160’a ulaştı ve 50’den fazla eğitim başlığında 5 binden fazla öğrenciye ulaştık. Onların teknoloji alanında uzmanlaşmasını sağladık. Gururla söylüyorum ki bunların yüzde 75’i kadın ve yüzde 93’ü de şu an toplu olarak istihdama katıldılar’’ şeklinde konuştu.