Nilüfer Belediyesi ile Nilüfer Kent Konseyi, kız çocuklarının güçlenmesini ve uluslararası dayanışma bilincinin gelişmesini hedefleyen anlamlı bir iş birliğine imza attı. Erasmus Plus Programı kapsamında hayata geçirilen “Dünya Kız Çocukları Günü – Çok Uluslu Gençlik Buluşması” projesiyle, Nilüferli dört kız çocuğu Polonya’da farklı ülkelerden yaşıtlarıyla buluşarak eşitlik odaklı bir deneyim yaşama fırsatı buldu.

Katılımcı seçiminde şeffaf bir süreç yürüten Nilüfer Kent Konseyi, sosyal medya üzerinden yaptığı çağrıda daha önce yurtdışına çıkmamış kız çocuklarına öncelik tanıdı. Nilüfer Belediyesi ise, resmi işlemlerden vize sürecine kadar tüm teknik ve idari aşamalarda destek sundu. Tüm değerlendirmelerin ardından seçilen dört kız çocuğu, bir lider eşliğinde 6-12 Ekim tarihleri arasında Polonya’da düzenlenen programa katılım sağladı.

DAYANIŞMA KÜLTÜRÜNE KATKI

Türkiye’nin yanı sıra Polonya, Almanya, İspanya’nın Bask Bölgesi ve Filistin’den katılımcıların yer aldığı buluşmada; kız çocuklarının güçlenmesi, dayanışma kültürünün gelişmesi ve eşitlik temelli bir farkındalık yaratılması amaçlandı. Program boyunca dil animasyonları, takı yapım atölyeleri, feminizm temalı çalışmalar ve kültürel geziler düzenlendi. Etkinliğin sonunda tüm katılımcılara sertifikaları takdim edildi. Bu anlamlı buluşma, Nilüferli kız çocuklarının dünyaya açılan penceresi olurken, gelecekte daha eşit ve güçlü bir toplum için atılan adımların da en güzel örneklerinden biri oldu.