Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bayburt programı kapsamında gerek resmi kurumlar, gerekse de vatandaşlarla samimi sohbetlerde bulundu.ANKARA (İGFA) - Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bayburt programı kapsamında şehirde konuşlu 17’nci Komando Tugay Komutan Yardımcılığında inceleme ve denetlemelerde bulunarak faaliyetlere ilişkn talimatlar verdi. Bakanı Yaşar Güler, inceleme ve denetlemelerin ardından Mehmetçiklerle bir araya geldi.

Daha sonra Beraberindeki 3’üncü Ordu Komutanı Korgeneral Veli Tarakcı ile Bayburt Valiliğini ziyaret eden Bakan Yaşar Güler, Valiliğe gelişinde yöresel kıyafetler giyen minik evlatlarımız tarafından karşılandı. Çocuklarla yakından ilgilenen Bakan Yaşar Güler, daha sonra Bayburt Valisi Mustafa Eldivan’dan kentteki çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bayburt Valiliğinin ardından Bayburt Belediyesini de ziyaret ederek Belediye Başkanı Mete Memiş’ten çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, daha sonra Bayburt kent merkezinde dolaşarak esnafımızı ziyaret etti.

Sokakta vatandaşlarımızla da sohbet eden Bakan Yaşar Güler, çocuklarla yakından ilgilendi.

Bakanı Güler ayrıca, 1994 yılında vatani görevini yaptığı sırada Gazi olan Piyade Çavuş Kemalettin Şahin’in Bayburt’taki evini ziyaret ederek kahraman Gazimizle ve kıymetli ailesiyle bir araya geldi.