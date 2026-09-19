Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen tahkikatta, organize şekilde fuhşa teşvik, aracılık ve yer temini suçlarını işledikleri saptanan kişilerin faaliyet gösterdiği adresler tek tek belirlendi.

7 ilçede 20 mekana eş zamanlı baskın

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri; Bahçelievler, Beylikdüzü, Başakşehir, Avcılar, Küçükçekmece, Esenyurt ve Bağcılar ilçelerinde belirlenen 20 ayrı iş yeri ve masaj salonuna operasyon gerçekleştirdi.

Baskınlarda örgütlü biçimde fuhşa aracılık ve yer temin ettiği tespit edilen 15 zanlı ile fuhuş yaptığı değerlendirilen 16 kadın gözaltına alındı. Kimlikleri tespit edilen diğer şüphelilerin yakalanmasına ve adreslerdeki delil toplama işlemlerine yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Ruhsatsız tabancalar, POS cihazı ve ajanda ele geçirildi

Hedef adreslerde güvenlik güçlerince gerçekleştirilen aramalarda;

25 adet cep telefonu,

20 adet SIM kart,

1 adet dizüstü bilgisayar,

1 adet POS cihazı,

2 adet ruhsatsız tabanca, 3 şarjör ve 112 fişek,

29 adet cinsel ilişki materyali,

Çok miktarda Türk lirası, döviz ve altın,

Kadınların ve masaj salonlarının isimlerinin kayıt altına alındığı 1 ajanda ele geçirildi.

Spa merkezleri hakkında idari işlem başlatıldı

Soruşturma çerçevesinde, fuhuş amaçlı kullanıldığı tespit edilen masaj salonları ve spa merkezleri ile ilgili idari yaptırımların uygulanması amacıyla ilgili birimlere resmi talimat yazısı yazıldı.

Emniyetteki sorgu işlemleri süren 15 şüphelinin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edileceği bildirildi.