Olay, Büyükçekmece ilçesine bağlı Alkent 2000 Mahallesi’nde yer alan bir sitenin şantiyesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, inşaat çalışmaları sırasında henüz belirlenemeyen bir sebeple toprak kayması yaşandı. Kayan kütlenin altında 2 kişinin kalması üzerine durum hemen acil yardım ekiplerine bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ve sağlık ekibi yönlendirildi. Göçük altında kalan kişilerden birine ulaşılırken, ekiplerin toprak altındaki diğer kişiyi kurtarmaya yönelik başlattığı hummalı çalışma aralıksız devam ediyor.