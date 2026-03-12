Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025’in ikinci yarısında başlattığı faiz indirimleriyle dikkat çekmişti. Temmuzda 300, eylülde 250, ekimde 100, aralıkta 150 ve ocakta 100 baz puanlık indirim yapan Merkez Bankası, son beş toplantıda toplam 900 baz puanlık düşüş gerçekleştirmişti. Böylece Temmuz 2025’te yüzde 46 olan politika faizi, Ocak 2026 itibarıyla yüzde 37 seviyesine kadar gerilemişti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2026 yılının ikinci faiz kararını ise bugün kamuoyuyla paylaştı.

FAİZ SABİT KALDI

Merkez Bankası, Orta Doğu'daki savaşın petrol fiyatlarındaki dalgalanmaya neden olması ve bu durumun enflasyona etkisi sebebiyle piyasa beklentisine paralel bir adım attı. Uzun bir süredir devam eden indirim serisine son veren Merkez, politika faizini sabit bıraktı.

FAİZ YÜZDE 37

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 37’de sabit tutulmasına karar vermiştir. Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 40’ta, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 35,5’te sabit tutmuştur." denildi.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamanın devamı şöyle:

Enflasyonun ana eğilimi şubat ayında yataya yakın seyretmiştir. Jeopolitik gelişmeler neticesinde belirsizlikler artarken, küresel risk iştahında bozulma ve enerji fiyatlarında yükseliş gözlenmiştir. Söz konusu unsurların enflasyon görünümü üzerinde oluşturabileceği riskleri sınırlamak amacıyla sıkı para politikasını destekleyici kararlar ve eşgüdüm dahilinde mali tedbirler alınmıştır. Jeopolitik gelişmelerin maliyet kanalı ve iktisadi faaliyet üzerinden enflasyon görünümüne etkileri yakından takip edilmektedir.

Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları; enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak ara hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir. Para politikası kararları enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla alınmaktadır. Son dönem gelişmelerin de etkisiyle, enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma olması durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır.

Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması halinde parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları yakından izlenmeye ve likidite yönetimi araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir.

Kurul, politika kararlarını enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır."